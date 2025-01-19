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Трамп призвал спасти TikTok - РИА Новости, 19.01.2025
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16:07 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994483213.html
Трамп призвал спасти TikTok
Трамп призвал спасти TikTok - РИА Новости, 19.01.2025
Трамп призвал спасти TikTok
Избранный президент США Дональд Трамп призвал "спасти" прекратившую работу в США соцсеть TikTok. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:07:00+03:00
2025-01-19T16:07:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
tiktok
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал "спасти" прекратившую работу в США соцсеть TikTok. Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США. "Спасите TikTok!" - призвал Трамп в публикации на странице в соцсети Truth Social. В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994462809.html
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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технологии, сша, дональд трамп, tiktok
Технологии, США, Дональд Трамп, TikTok
Трамп призвал спасти TikTok

Трамп выступил с призывом спасти прекратившую работу в США соцсеть TikTok

© AP Photo / David ZalubowskiПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал "спасти" прекратившую работу в США соцсеть TikTok.
Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе
Вчера, 13:05
"Спасите TikTok!" - призвал Трамп в публикации на странице в соцсети Truth Social.
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
 
ТехнологииСШАДональд ТрампTikTok
 
 
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