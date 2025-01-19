https://ria.ru/20250119/tiktok-1994483213.html

Трамп призвал спасти TikTok

Трамп призвал спасти TikTok - РИА Новости, 19.01.2025

Трамп призвал спасти TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп призвал "спасти" прекратившую работу в США соцсеть TikTok. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:07:00+03:00

2025-01-19T16:07:00+03:00

2025-01-19T16:07:00+03:00

технологии

сша

дональд трамп

tiktok

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал "спасти" прекратившую работу в США соцсеть TikTok. Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США. "Спасите TikTok!" - призвал Трамп в публикации на странице в соцсети Truth Social. В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994462809.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, дональд трамп, tiktok