https://ria.ru/20250119/tiktok-1994480423.html

В России TikTok работает как обычно, заявили в Роскомнадзоре

В России TikTok работает как обычно, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 19.01.2025

В России TikTok работает как обычно, заявили в Роскомнадзоре

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что пока не фиксирует изменения в работе TikTok в Рунете. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:35:00+03:00

2025-01-19T15:35:00+03:00

2025-01-19T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что пока не фиксирует изменения в работе TikTok в Рунете. "При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются", - заявили в ведомстве. Ранее в воскресенье россияне стали сообщать о нестабильной работе соцсети TikTok на территории РФ. На 15.30 мск наблюдается более 4 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с остановкой работы соцсети TikTok в США заявил, что ее запрет должен быть рассмотрен и в Европе из-за того, что на ее платформе распространяется дезинформация и происходит манипулирование выборами. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994474521.html

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994475951.html

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