В России TikTok работает как обычно, заявили в Роскомнадзоре
Роскомнадзор сообщил, что пока не фиксирует изменения в работе TikTok в Рунете
© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что пока не фиксирует изменения в работе TikTok в Рунете.
"При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются", - заявили в ведомстве.
Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT
16 января, 21:17
Ранее в воскресенье россияне стали сообщать о нестабильной работе соцсети TikTok на территории РФ. На 15.30 мск наблюдается более 4 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok
Вчера, 14:41
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.