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В Госдуме допустили пересмотр отношений TikTok с Россией - РИА Новости, 19.01.2025
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14:52 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994475951.html
В Госдуме допустили пересмотр отношений TikTok с Россией
В Госдуме допустили пересмотр отношений TikTok с Россией - РИА Новости, 19.01.2025
В Госдуме допустили пересмотр отношений TikTok с Россией
Компания TikTok может пересмотреть свои взаимоотношения с Россией после блокировки приложения в США, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:52:00+03:00
2025-01-19T14:52:00+03:00
технологии
сша
россия
антон немкин (депутат)
tiktok
госдума рф
google
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Компания TikTok может пересмотреть свои взаимоотношения с Россией после блокировки приложения в США, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить вступление в силу запрета соцсети на территории США с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Как убедился корреспондент агентства, приложение TikTok в воскресенье перестало открываться у пользователей в США, оно также исчезло из App Store. "Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания... пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной", - сказал Немкин РИА Новости. Депутат Госдумы напомнил, что ранее американский конгресс принял закон, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна была продать соцсеть в течение года. Поскольку этого не произошло, теперь соцсеть недоступна американским пользователям, а соответствующее приложение исчезло из App Store и Google Play. Потерянный китайской компанией рынок очень велик, отметил парламентарий. При этом ранее администрация TikTok приняла решение ограничить деятельность соцсети в РФ, добавил он. "В истории России с TikTok существенное отличие (от ситуации в США - ред.) заключается в том, что в 2022 году администрация социальной сети сама публично заявила, что приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории нашей страны. И связано это было с тем, что платформа фактически расписалась в собственном бессилии на фоне массового распространения фейков о специальной военной операции и российской армии", - подчеркнул Немкин. По его мнению, запрещенный контент продолжает курсировать в TikTok, несмотря на попытки сервиса взаимодействовать с Роскомнадзором и даже удаление отдельных противоправных материалов, и очевидно, что по ряду тем понимание все еще не достигнуто. В частности, российские пользователи неоднократно жаловались на распространение пронаркотического контента на этой площадке, отметил депутат. "Все эти обстоятельства предстоит учесть TikTok, если соцсеть решит возобновить работу в нашей стране. Первое - удалить весь запрещенный контент, второе - выполнить все требования закона "о приземлении". Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна", - заключил Немкин. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok было около 170 миллионов пользователей.
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технологии, сша, россия, антон немкин (депутат), tiktok, госдума рф, google
Технологии, США, Россия, Антон Немкин (депутат), TikTok, Госдума РФ, Google
В Госдуме допустили пересмотр отношений TikTok с Россией

Депутат ГД Немкин: TikTok пересмотрит отношения с Россией после блокировки в США

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Компания TikTok может пересмотреть свои взаимоотношения с Россией после блокировки приложения в США, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить вступление в силу запрета соцсети на территории США с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Как убедился корреспондент агентства, приложение TikTok в воскресенье перестало открываться у пользователей в США, оно также исчезло из App Store.
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"Не исключаю, что после того, как реальная блокировка наступила, компания... пересмотрит свои взаимоотношения с нашей страной", - сказал Немкин РИА Новости.
Депутат Госдумы напомнил, что ранее американский конгресс принял закон, согласно которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна была продать соцсеть в течение года. Поскольку этого не произошло, теперь соцсеть недоступна американским пользователям, а соответствующее приложение исчезло из App Store и Google Play. Потерянный китайской компанией рынок очень велик, отметил парламентарий. При этом ранее администрация TikTok приняла решение ограничить деятельность соцсети в РФ, добавил он.
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"В истории России с TikTok существенное отличие (от ситуации в США - ред.) заключается в том, что в 2022 году администрация социальной сети сама публично заявила, что приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории нашей страны. И связано это было с тем, что платформа фактически расписалась в собственном бессилии на фоне массового распространения фейков о специальной военной операции и российской армии", - подчеркнул Немкин.
По его мнению, запрещенный контент продолжает курсировать в TikTok, несмотря на попытки сервиса взаимодействовать с Роскомнадзором и даже удаление отдельных противоправных материалов, и очевидно, что по ряду тем понимание все еще не достигнуто. В частности, российские пользователи неоднократно жаловались на распространение пронаркотического контента на этой площадке, отметил депутат.
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"Все эти обстоятельства предстоит учесть TikTok, если соцсеть решит возобновить работу в нашей стране. Первое - удалить весь запрещенный контент, второе - выполнить все требования закона "о приземлении". Тогда можно говорить о том, что работа этой платформы в нашей стране вообще возможна", - заключил Немкин.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok было около 170 миллионов пользователей.
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