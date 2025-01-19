Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok
"Сбой.рф": россияне сообщают о нестабильной работе TikTok на территории страны
© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о нестабильной работе соцсети TikTok на территории РФ, на 14.33 мск наблюдается почти 3,9 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
Больше всего жалоб - 22% - из Москвы. Также поступают жалобы из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга.
Согласно данным из детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, большинство откликнувшихся россиян жалуются на работу мобильного приложения. Также в топ-3 по этому показателю вошли общий сбой и сбой личного кабинета.
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT
16 января, 21:17
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.