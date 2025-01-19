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Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok - РИА Новости, 19.01.2025
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14:41 19.01.2025 (обновлено: 15:32 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994474521.html
Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok
Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok - РИА Новости, 19.01.2025
Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok
Россияне сообщают о нестабильной работе соцсети TikTok на территории РФ, на 14.33 мск наблюдается почти 3,9 тысячи жалоб, следует из данных детектора по... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T14:41:00+03:00
2025-01-19T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о нестабильной работе соцсети TikTok на территории РФ, на 14.33 мск наблюдается почти 3,9 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб - 22% - из Москвы. Также поступают жалобы из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга. Согласно данным из детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, большинство откликнувшихся россиян жалуются на работу мобильного приложения. Также в топ-3 по этому показателю вошли общий сбой и сбой личного кабинета. В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с остановкой работы соцсети TikTok в США заявил, что ее запрет должен быть рассмотрен и в Европе из-за того, что на ее платформе распространяется дезинформация и происходит манипулирование выборами. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994433228.html
https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html
https://ria.ru/20250117/tiktok-1994295558.html
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в мире, технологии, сша, эстония, европа, дональд трамп, tiktok
В мире, Технологии, США, Эстония, Европа, Дональд Трамп, TikTok
Россияне сообщили о нестабильной работе TikTok

"Сбой.рф": россияне сообщают о нестабильной работе TikTok на территории страны

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россияне сообщают о нестабильной работе соцсети TikTok на территории РФ, на 14.33 мск наблюдается почти 3,9 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".
Больше всего жалоб - 22% - из Москвы. Также поступают жалобы из Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Санкт-Петербурга.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
У пользователей в США перестало открываться приложение TikTok
Вчера, 07:15
Согласно данным из детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, большинство откликнувшихся россиян жалуются на работу мобильного приложения. Также в топ-3 по этому показателю вошли общий сбой и сбой личного кабинета.
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT
16 января, 21:17
Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с остановкой работы соцсети TikTok в США заявил, что ее запрет должен быть рассмотрен и в Европе из-за того, что на ее платформе распространяется дезинформация и происходит манипулирование выборами.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Гендиректор TikTok поблагодарил Трампа за намерение сотрудничать с соцсетью
17 января, 21:01
 
В миреТехнологииСШАЭстонияЕвропаДональд ТрампTikTok
 
 
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