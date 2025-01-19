https://ria.ru/20250119/tiktok-1994462809.html

В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе

В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе - РИА Новости, 19.01.2025

В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил в соцсети X, что запрет следует рассмотреть и в Европе. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:05:00+03:00

2025-01-19T13:05:00+03:00

2025-01-19T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил в соцсети X, что запрет следует рассмотреть и в Европе. "За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе", — написал он.В апреле 2024 года президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории США. Этот запрет вступил в силу 19 января. Компания ByteDance утверждает, что это решение нарушает свободу слова, и пыталась оспорить его, но Верховный суд отказался снимать запрет. Белый дом заявил, что окончательное решение о судьбе китайской соцсети будет принимать уже новая администрация во главе с Дональдом Трампом. Сам Трамп не исключал, что может предоставить соцсети отсрочку на 90 дней.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html

https://ria.ru/20250116/sotsseti-1994017039.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, tiktok, санкции в отношении россии, эстония, европа, происшествия