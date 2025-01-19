Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 19.01.2025 (обновлено: 14:15 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994462809.html
В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе
В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе - РИА Новости, 19.01.2025
В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил в соцсети X, что запрет следует рассмотреть и в Европе. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T13:05:00+03:00
2025-01-19T14:15:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
tiktok
санкции в отношении россии
эстония
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил в соцсети X, что запрет следует рассмотреть и в Европе. &quot;За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе&quot;, — написал он.В апреле 2024 года президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории США. Этот запрет вступил в силу 19 января. Компания ByteDance утверждает, что это решение нарушает свободу слова, и пыталась оспорить его, но Верховный суд отказался снимать запрет. Белый дом заявил, что окончательное решение о судьбе китайской соцсети будет принимать уже новая администрация во главе с Дональдом Трампом. Сам Трамп не исключал, что может предоставить соцсети отсрочку на 90 дней.
https://ria.ru/20250116/tramp-1994087477.html
https://ria.ru/20250116/sotsseti-1994017039.html
сша
эстония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, дональд трамп, tiktok, санкции в отношении россии, эстония, европа, происшествия
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, TikTok, Санкции в отношении России, Эстония, Европа, Происшествия
В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал рассмотреть запрет TikTok в Европе

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил в соцсети X, что запрет следует рассмотреть и в Европе.
«

"За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе", — написал он.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT
16 января, 21:17

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, появилось в 2018 году, принадлежит китайской компании ByteDance. Власти США опасаются, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец не раз выражала несогласие с этими опасениями. В США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

В апреле 2024 года президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории США. Этот запрет вступил в силу 19 января.
Компания ByteDance утверждает, что это решение нарушает свободу слова, и пыталась оспорить его, но Верховный суд отказался снимать запрет. Белый дом заявил, что окончательное решение о судьбе китайской соцсети будет принимать уже новая администрация во главе с Дональдом Трампом. Сам Трамп не исключал, что может предоставить соцсети отсрочку на 90 дней.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok
16 января, 15:36
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампTikTokСанкции в отношении РоссииЭстонияЕвропаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала