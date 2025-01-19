В Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе
Глава МИД Эстонии Цахкна призвал рассмотреть запрет TikTok в Европе
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после остановки работы TikTok в США заявил в соцсети X, что запрет следует рассмотреть и в Европе.
«
"За последние годы мы стали свидетелями того, как TikTok распространяет дезинформацию и является платформой для манипуляций выборами. Вдобавок ко всему его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе", — написал он.
Трамп рассматривает возможность обхода запрета TikTok, пишет NYT
16 января, 21:17
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, появилось в 2018 году, принадлежит китайской компании ByteDance. Власти США опасаются, что китайское правительство может потребовать от соцсети данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец не раз выражала несогласие с этими опасениями. В США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
В апреле 2024 года президент Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории США. Этот запрет вступил в силу 19 января.
Компания ByteDance утверждает, что это решение нарушает свободу слова, и пыталась оспорить его, но Верховный суд отказался снимать запрет. Белый дом заявил, что окончательное решение о судьбе китайской соцсети будет принимать уже новая администрация во главе с Дональдом Трампом. Сам Трамп не исключал, что может предоставить соцсети отсрочку на 90 дней.
В Еврокомиссии заявили, что не планируют запрещать X и TikTok
16 января, 15:36