У пользователей в США перестало открываться приложение TikTok
TikTok стал недоступен в США, само приложение исчезло из App Store
© Depositphotos.com / J_ilinaПриложение Tik Tok
© Depositphotos.com / J_ilina
Приложение Tik Tok. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Приложение соцсети TikTok перестало открываться у пользователей в США, оно также исчезло из App Store, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США.
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Пользователи TikTok стали публиковать в соцсети X новые скриншоты из приложения с уведомлением от компании ByteDance.
"В США принят закон, запрещающий работу TikTok. К сожалению, это означает, что на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп (избранный президент Дональд Трамп - ред.) дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность", - говорится в тексте уведомления.
Корреспондент РИА Новости также убедился, что приложение исчезло из App Store.
Данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, показывают, что более 8200 пользователей из США жалуются на работу приложения и подключению к серверу.
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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