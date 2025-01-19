https://ria.ru/20250119/tiktok--1994522325.html

TikTok уведомил пользователей в США о возобновлении работы приложения

TikTok уведомил пользователей в США о возобновлении работы приложения - РИА Новости, 19.01.2025

TikTok уведомил пользователей в США о возобновлении работы приложения

Китайская соцсеть TikTok уведомила пользователей в США о возобновлении работы приложения, но скачать его все еще нельзя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T23:32:00+03:00

2025-01-19T23:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Китайская соцсеть TikTok уведомила пользователей в США о возобновлении работы приложения, но скачать его все еще нельзя, передает корреспондент РИА Новости. "Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США", - говорится в пришедшем пользователям уведомлении. В нем отмечается, что приложение работает, возможность просматривать новые видео доступна. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, скачать TikTok из магазина приложений Apple по-прежнему нельзя. Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. А также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа. Ранее пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США. В прошлую пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994498620.html

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994480423.html

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994475951.html

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в мире, сша, tiktok, дональд трамп, технологии