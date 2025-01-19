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Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте - РИА Новости, 19.01.2025
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21:25 19.01.2025 (обновлено: 22:50 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/tanker-1994518333.html
Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте
Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте - РИА Новости, 19.01.2025
Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте
Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия, полностью утилизируют прямо на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:25:00+03:00
2025-01-19T22:50:00+03:00
россия
краснодарский край
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
севастополь
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия, полностью утилизируют прямо на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. "Далее мы утилизируем полностью все судно. &lt;...&gt; Все здесь прямо на месте будет. Здесь все обжаловано, то есть получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом", — сказал он. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме танкера "Волгонефть-239", остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.
https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html
россия
краснодарский край
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Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239"
Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс.
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россия, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, севастополь
Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Севастополь
Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте

Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия, утилизируют на месте

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия, полностью утилизируют прямо на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
"Далее мы утилизируем полностью все судно. <...> Все здесь прямо на месте будет. Здесь все обжаловано, то есть получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом", — сказал он.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.
По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме танкера "Волгонефть-239", остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.
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РоссияКраснодарский крайКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ПроисшествияСевастополь
 
 
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