https://ria.ru/20250119/tanker-1994518333.html

Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте

Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте - РИА Новости, 19.01.2025

Танкер "Волгонефть-239" полностью утилизируют на месте

Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия, полностью утилизируют прямо на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T21:25:00+03:00

2025-01-19T21:25:00+03:00

2025-01-19T22:50:00+03:00

россия

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

севастополь

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия, полностью утилизируют прямо на месте, заявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. "Далее мы утилизируем полностью все судно. <...> Все здесь прямо на месте будет. Здесь все обжаловано, то есть получается как бы сухой док, в котором мы все полностью распилим — полностью железо — и увезем его на металлолом", — сказал он. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме танкера "Волгонефть-239", остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.

https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html

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керченский пролив

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Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс. 2025-01-19T21:25 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, севастополь