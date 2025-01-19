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Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
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20:00 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/syrskiy-1994510292.html
Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ
Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности ВСУ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:00:00+03:00
2025-01-19T20:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. "У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, той, которая занимается обслуживанием", - приводит комментарий Сырского украинский телеканал ТСН. Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994411013.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский признал, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ

Сырский признал, что мобилизация не дает требуемого увеличения численности в ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности ВСУ.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.
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"У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, той, которая занимается обслуживанием", - приводит комментарий Сырского украинский телеканал ТСН.
Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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