https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html

Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT

Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT - РИА Новости, 19.01.2025

Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT

От системы SWIFT надо отказаться, чтобы избежать утечек информации, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью, которое журналист Павел Зарубин опубликовал в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:19:00+03:00

2025-01-19T15:19:00+03:00

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экономика

технологии

россия

андрей костин (банкир)

павел зарубин

владимир чистюхин

swift

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. От системы SWIFT надо отказаться, чтобы избежать утечек информации, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью, которое журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале. "SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам <…> и главное, что это настолько просто решить — это чисто административное решение, договоренности двух сторон и немножко технологических решений, вот и все", — сказал Костин.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на 1 декабря, к СПФС подключились более 580 банков и компаний, из них более четверти — нерезиденты. В ЦБ отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.

https://ria.ru/20241226/svift-1991432028.html

https://ria.ru/20241122/ssha-1985105826.html

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экономика, технологии, россия, андрей костин (банкир), павел зарубин, владимир чистюхин, swift, центральный банк рф (цб рф)