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Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT - РИА Новости, 19.01.2025
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15:19 19.01.2025 (обновлено: 15:33 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html
Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT
Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT - РИА Новости, 19.01.2025
Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT
От системы SWIFT надо отказаться, чтобы избежать утечек информации, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью, которое журналист Павел Зарубин опубликовал в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:19:00+03:00
2025-01-19T15:33:00+03:00
экономика
технологии
россия
андрей костин (банкир)
павел зарубин
владимир чистюхин
swift
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. От системы SWIFT надо отказаться, чтобы избежать утечек информации, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью, которое журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале. &quot;SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам &lt;…&gt; и главное, что это настолько просто решить — это чисто административное решение, договоренности двух сторон и немножко технологических решений, вот и все&quot;, — сказал Костин.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Но в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на 1 декабря, к СПФС подключились более 580 банков и компаний, из них более четверти — нерезиденты. В ЦБ отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.
https://ria.ru/20241226/svift-1991432028.html
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экономика, технологии, россия, андрей костин (банкир), павел зарубин, владимир чистюхин, swift, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Костин (банкир), Павел Зарубин, Владимир Чистюхин, SWIFT, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава ВТБ призвал "убить" SWIFT

Глава ВТБ Костин: SWIFT надо убить и больше с этой системой не работать

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель правления ВТБ Андрей Костин
Председатель правления ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель правления ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. От системы SWIFT надо отказаться, чтобы избежать утечек информации, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью, которое журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
«

"SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам <…> и главное, что это настолько просто решить — это чисто административное решение, договоренности двух сторон и немножко технологических решений, вот и все", — сказал Костин.

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По данным на 1 декабря, к СПФС подключились более 580 банков и компаний, из них более четверти — нерезиденты. В ЦБ отмечали, что трафик СПФС продолжает стабильно расти.
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ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей Костин (банкир)Павел ЗарубинВладимир ЧистюхинSWIFTЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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