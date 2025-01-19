https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025

"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Российские войска вплотную подошли к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T21:14:00+03:00

2025-01-19T21:14:00+03:00

2025-01-19T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

россия

красноармейск

донецкая народная республика

александр сырский

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска вплотную подошли к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Позитива мы никакого не видим, очень тяжелые события на этой линии столкновения. Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать", — заявил он.По словам аналитика, российская армия наступает интенсивно, а ВСУ не могут противостоять этой "военной машине"."Они подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него", — заключил эксперт.В пятницу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что у ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна. По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение города станет лишь вопросом времени.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также в значительной степени эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476751.html

https://ria.ru/20250119/zapad-1994478918.html

украина

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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