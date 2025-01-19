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"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Российские войска вплотную подошли к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать,... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:14:00+03:00
2025-01-19T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
россия
красноармейск
донецкая народная республика
александр сырский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска вплотную подошли к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Позитива мы никакого не видим, очень тяжелые события на этой линии столкновения. Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать", — заявил он.По словам аналитика, российская армия наступает интенсивно, а ВСУ не могут противостоять этой "военной машине"."Они подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него", — заключил эксперт.В пятницу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что у ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна. По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение города станет лишь вопросом времени.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также в значительной степени эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476751.html
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, россия, красноармейск, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы РФ
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Соскин: главком Сырский ничего не может сделать с наступлением на Красноармейск

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска вплотную подошли к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать, пожаловался бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Позитива мы никакого не видим, очень тяжелые события на этой линии столкновения. Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать", — заявил он.
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По словам аналитика, российская армия наступает интенсивно, а ВСУ не могут противостоять этой "военной машине".
«
"Они подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него", — заключил эксперт.
В пятницу швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что у ВСУ осталась последняя линия обороны в Донбассе — Красноармейск, но и она скоро будет потеряна. По данным издания, украинским боевикам не удастся закрепиться на позициях, а российские военные продолжают свое продвижение, и освобождение города станет лишь вопросом времени.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее. Также в значительной степени эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы РФ
 
 
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