https://ria.ru/20250119/svo-1994452086.html

На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине

На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2025

На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине

Россия при урегулировании конфликта на Украине не даст Киеву навязывать свои условия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:56:00+03:00

2025-01-19T10:56:00+03:00

2025-01-19T10:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта на Украине не даст Киеву навязывать свои условия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию. Они хотят, чтобы их страна была в безопасности. Они не позволят Украине диктовать свои условия", — написал он.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены антироссийских санкций.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://ria.ru/20250119/svo-1994439144.html

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, сергей лавров