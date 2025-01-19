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На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 19.01.2025 (обновлено: 10:57 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/svo-1994452086.html
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 19.01.2025
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
Россия при урегулировании конфликта на Украине не даст Киеву навязывать свои условия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:56:00+03:00
2025-01-19T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта на Украине не даст Киеву навязывать свои условия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию. Они хотят, чтобы их страна была в безопасности. Они не позволят Украине диктовать свои условия", — написал он.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены антироссийских санкций.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
https://ria.ru/20250119/svo-1994439144.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: Россия не позволит Украине диктовать свои условия

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта на Украине не даст Киеву навязывать свои условия, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Лавров и Путин ясно дали понять, что в этом конфликте не будет исхода по корейскому сценарию. Они хотят, чтобы их страна была в безопасности. Они не позволят Украине диктовать свои условия", — написал он.
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Вчера, 09:14
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина.
В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены антироссийских санкций.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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14 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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