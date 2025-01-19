https://ria.ru/20250119/svo-1994439144.html

"С пугающей скоростью". На Западе сделали тяжелое признание о СВО

"С пугающей скоростью". На Западе сделали тяжелое признание о СВО - РИА Новости, 19.01.2025

"С пугающей скоростью". На Западе сделали тяжелое признание о СВО

Победителем в долгосрочной перспективе в спецоперации на Украине будет Россия, пишет издание Daily Express. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T09:14:00+03:00

2025-01-19T09:14:00+03:00

2025-01-19T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Победителем в долгосрочной перспективе в спецоперации на Украине будет Россия, пишет издание Daily Express."Владимир Зеленский теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью и теперь открыто говорит о необходимости урегулирования конфликта. <…> В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия", — говорится в публикации.В статье также отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп может добиться заключения мирного договора между Россией и Украиной, но ему на это потребуется гораздо больше времени, чем 24 часа.При этом в статье утверждается, что и на Россию последствия спецоперации ложатся бременем.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости проведения мирных переговоров.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России.

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский