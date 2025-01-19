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Расчет БПЛА Supercam помогает уничтожать западную технику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 19.01.2025 (обновлено: 16:41 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/supercam-1994477548.html
Расчет БПЛА Supercam помогает уничтожать западную технику ВСУ в зоне СВО
Расчет БПЛА Supercam помогает уничтожать западную технику ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2025
Расчет БПЛА Supercam помогает уничтожать западную технику ВСУ в зоне СВО
Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Запад" наблюдает и помогает в уничтожении иностранной технике ВСУ, которая преобладает на краснолиманском участке... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:16:00+03:00
2025-01-19T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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сергей лавров
нато
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 янв - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Запад" наблюдает и помогает в уничтожении иностранной технике ВСУ, которая преобладает на краснолиманском участке фронта в Донбассе и Харьковской области, заявил РИА Новости начальник расчета с позывным "Радон". "Supercam" - беспилотное воздушное судно, предназначенное для ведения воздушной разведки, корректировки огня… За время работы нашего расчета (4 месяца - ред.) были выявлены, уничтожены и поражены преимущественно орудия западного образца", - рассказал собеседник агентства. По его словам, за последние четыре месяца в Харьковской области и на краснолиманском участке расчет выявлял и помогал уничтожать преимущественно иностранную технику: зенитно-ракетные комплексы "Patriot" (США), самоходные артустановки "CAESAR" (Франция), "Paladin" (США), РСЗО "Vampire" (Чехия), РСЗО "HIMARS" (США), буксируемые гаубицы M119 и М777(США), танк PT-91 Twardy (Польша). "Все подтверждено данным объективного контроля", - пояснил "Радон". Оператор БПЛА с позывным "Туман" уточнил, что ВСУ пытаются помешать работе расчета при помощи РЭБ. "Но мы также противодействуем РЭБ...", - сказал "Туман" РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
https://ria.ru/20250114/raschet-1993571996.html
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Уничтожение западной техники ВСУ в зоне СВО
Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Запад" выявляет иностранную технику и помогает её уничтожать в Харьковской области на краснолиманском участке фронта. За его работой наблюдал корреспондент РИА Новости.
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нато, владимир путин, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Путин, Европа
Расчет БПЛА Supercam помогает уничтожать западную технику ВСУ в зоне СВО

ВСУ использует преимущественно иностранную технику в Харьковской области

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 янв - РИА Новости. Расчет БПЛА Supercam S350 группировки войск "Запад" наблюдает и помогает в уничтожении иностранной технике ВСУ, которая преобладает на краснолиманском участке фронта в Донбассе и Харьковской области, заявил РИА Новости начальник расчета с позывным "Радон".
"Supercam" - беспилотное воздушное судно, предназначенное для ведения воздушной разведки, корректировки огня… За время работы нашего расчета (4 месяца - ред.) были выявлены, уничтожены и поражены преимущественно орудия западного образца", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, за последние четыре месяца в Харьковской области и на краснолиманском участке расчет выявлял и помогал уничтожать преимущественно иностранную технику: зенитно-ракетные комплексы "Patriot" (США), самоходные артустановки "CAESAR" (Франция), "Paladin" (США), РСЗО "Vampire" (Чехия), РСЗО "HIMARS" (США), буксируемые гаубицы M119 и М777(США), танк PT-91 Twardy (Польша).
"Все подтверждено данным объективного контроля", - пояснил "Радон".
Оператор БПЛА с позывным "Туман" уточнил, что ВСУ пытаются помешать работе расчета при помощи РЭБ.
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"Но мы также противодействуем РЭБ...", - сказал "Туман" РИА Новости.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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