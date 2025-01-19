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Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта - РИА Новости, 19.01.2025
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02:16 19.01.2025 (обновлено: 04:10 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/strakhovka-1994417392.html
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта - РИА Новости, 19.01.2025
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта
Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:16:00+03:00
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общество
авто
россия
анатолий миронов (адвокат)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Главное — теперь не придется предоставлять полис ОСАГО."Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию", — отмечает адвокат.Есть риск, что новшество приведет к росту числа незастрахованных авто на дорогах. Но это маловероятно, поскольку владелец приезжает в ГИБДД на авто, а для этого необходим страховой полис. Поэтому он будет по-прежнему необходим для эксплуатации.Еще одна новация — возможность снять авто с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Но это можно лишь при заключении договора купли-продажи через Госуслуги, утверждении его у нотариуса или смены владельцев по судебному решению, заключил Миронов.
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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат), гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Анатолий Миронов (адвокат), ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта

Юрист Миронов: с 1 марта для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО

© Depositphotos.com / rachwalРуль автомобиля
Руль автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Depositphotos.com / rachwal
Руль автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Главное — теперь не придется предоставлять полис ОСАГО.
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Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто
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"Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию", — отмечает адвокат.
Есть риск, что новшество приведет к росту числа незастрахованных авто на дорогах. Но это маловероятно, поскольку владелец приезжает в ГИБДД на авто, а для этого необходим страховой полис. Поэтому он будет по-прежнему необходим для эксплуатации.
Еще одна новация — возможность снять авто с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Но это можно лишь при заключении договора купли-продажи через Госуслуги, утверждении его у нотариуса или смены владельцев по судебному решению, заключил Миронов.
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ОбществоАвтоРоссияАнатолий Миронов (адвокат)ГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
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