https://ria.ru/20250119/strakhovka-1994417392.html
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта - РИА Новости, 19.01.2025
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта
Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T02:16:00+03:00
2025-01-19T02:16:00+03:00
2025-01-19T04:10:00+03:00
общество
авто
россия
анатолий миронов (адвокат)
гибдд мвд рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87fafa8478ab3ecc48439998104f3315.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Главное — теперь не придется предоставлять полис ОСАГО."Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию", — отмечает адвокат.Есть риск, что новшество приведет к росту числа незастрахованных авто на дорогах. Но это маловероятно, поскольку владелец приезжает в ГИБДД на авто, а для этого необходим страховой полис. Поэтому он будет по-прежнему необходим для эксплуатации.Еще одна новация — возможность снять авто с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Но это можно лишь при заключении договора купли-продажи через Госуслуги, утверждении его у нотариуса или смены владельцев по судебному решению, заключил Миронов.
https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html
https://ria.ru/20250111/skidki-1993211188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_134c1258f22fa8ed88ea2ac8c28fe12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат), гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Анатолий Миронов (адвокат), ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта
Юрист Миронов: с 1 марта для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО