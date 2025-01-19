https://ria.ru/20250119/strakhovka-1994417392.html

Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта

Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта - РИА Новости, 19.01.2025

Водителей предупредили о новшествах в постановке авто на учет с 1 марта

Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T02:16:00+03:00

2025-01-19T02:16:00+03:00

2025-01-19T04:10:00+03:00

общество

авто

россия

анатолий миронов (адвокат)

гибдд мвд рф

осаго

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые правила регистрации транспортных средств в России вступают в силу с 1 марта. Суть изменений разъяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Главное — теперь не придется предоставлять полис ОСАГО."Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию", — отмечает адвокат.Есть риск, что новшество приведет к росту числа незастрахованных авто на дорогах. Но это маловероятно, поскольку владелец приезжает в ГИБДД на авто, а для этого необходим страховой полис. Поэтому он будет по-прежнему необходим для эксплуатации.Еще одна новация — возможность снять авто с учета сразу после продажи, чтобы не платить штрафы за нового владельца. Но это можно лишь при заключении договора купли-продажи через Госуслуги, утверждении его у нотариуса или смены владельцев по судебному решению, заключил Миронов.

https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html

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общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат), гибдд мвд рф, осаго