https://ria.ru/20250119/starmer-1994420125.html

"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине

"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине - РИА Новости, 19.01.2025

"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине

Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T01:07:00+03:00

2025-01-19T01:07:00+03:00

2025-01-19T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.Так эксперт прокомментировал пост британского премьера с обещанием поддерживать Украину столько, сколько потребуется."Этот человек настолько испорчен, что у меня нет слов, разрешенных в X, чтобы это описать", — написал Малинен.В Киеве Стармер подписал договор о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.

https://ria.ru/20250118/starmer-1994405797.html

https://ria.ru/20250118/otnosheniya-1994336434.html

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