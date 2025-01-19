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"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/starmer-1994420125.html
"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине
"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине - РИА Новости, 19.01.2025
"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине
Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T01:07:00+03:00
2025-01-19T01:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.Так эксперт прокомментировал пост британского премьера с обещанием поддерживать Украину столько, сколько потребуется."Этот человек настолько испорчен, что у меня нет слов, разрешенных в X, чтобы это описать", — написал Малинен.В Киеве Стармер подписал договор о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
https://ria.ru/20250118/starmer-1994405797.html
https://ria.ru/20250118/otnosheniya-1994336434.html
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в мире, украина, великобритания, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер
"Нет слов": на Западе пришли в ужас после обещания Стармера по Украине

Политолог Малинен раскритиковал Стармера из-за его обещания поддерживать Киев

© AP Photo / Carl CourtПремьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) в поезде во время поездки в Киев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) в поезде во время поездки в Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) в поезде во время поездки в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности до конца поддерживать Киев демонстрирует его испорченность, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
Так эксперт прокомментировал пост британского премьера с обещанием поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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"Этот человек настолько испорчен, что у меня нет слов, разрешенных в X, чтобы это описать", — написал Малинен.
В Киеве Стармер подписал договор о столетнем партнерстве между Великобританией и Украиной. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.
МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
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