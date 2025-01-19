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Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США - РИА Новости, 19.01.2025
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06:32 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ssha-1994431501.html
Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США
Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США - РИА Новости, 19.01.2025
Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США
США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T06:32:00+03:00
2025-01-19T06:32:00+03:00
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антон табах
илон маск
эксперт ра
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги", такое мнение выразил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, добавив, что при этом неизбежен высокий уровень дефицита бюджета. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов - ред.), и то не сразу", - считает Табах. "История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют "вырастать" из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно", - сказал эксперт. Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет "инерционной", а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. "Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы", - добавил эксперт. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.
https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
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сша, америка, европа, дональд трамп, антон табах, илон маск, эксперт ра, нато, в мире
США, Америка, Европа, Дональд Трамп, Антон Табах, Илон Маск, Эксперт РА, НАТО, В мире
Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

Экономист Табах: в США не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги", такое мнение выразил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, добавив, что при этом неизбежен высокий уровень дефицита бюджета.
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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"Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов - ред.), и то не сразу", - считает Табах.
"История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют "вырастать" из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно", - сказал эксперт.
Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет "инерционной", а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. "Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы", - добавил эксперт.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.
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СШААмерикаЕвропаДональд ТрампАнтон ТабахИлон МаскЭксперт РАНАТОВ мире
 
 
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