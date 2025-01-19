https://ria.ru/20250119/ssha-1994431501.html

Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США - РИА Новости, 19.01.2025

Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T06:32:00+03:00

2025-01-19T06:32:00+03:00

2025-01-19T06:32:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США при администрации избранного президента Дональда Трампа, скорее всего, вряд ли удастся значительно сократить расходы бюджета, в Америке "не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги", такое мнение выразил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, добавив, что при этом неизбежен высокий уровень дефицита бюджета. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов - ред.), и то не сразу", - считает Табах. "История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют "вырастать" из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно", - сказал эксперт. Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет "инерционной", а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. "Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы", - добавил эксперт. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.

https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html

https://ria.ru/20250110/trump-1993198850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, америка, европа, дональд трамп, антон табах, илон маск, эксперт ра, нато, в мире