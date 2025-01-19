https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html

C прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца

C прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца - РИА Новости, 19.01.2025

C прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца

Американские потребители столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц, пустыми прилавками и одновременно резким ростом цен на продукцию на фоне... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T03:46:00+03:00

2025-01-19T03:46:00+03:00

2025-01-19T06:07:00+03:00

сша

америка

в мире

вашингтон

цены

яйца

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/51/1549195126_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_970fa497b6383566556a46347132de36.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Американские потребители столкнулись с резким сокращением поставок куриных яиц, пустыми прилавками и одновременно резким ростом цен на продукцию на фоне эпидемии птичьего гриппа, охватившей США, передает корреспондент РИА Новости.В пригороде Вашингтона этот товар отсутствует уже не первый день."В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства", — написано на табличке, размещенной в отделе одного из продуктовых магазинов.Сотрудники торговой точки в беседе с РИА Новости сообщили, что поставки продолжаются, но их объемы резко сократились при одновременном ажиотаже со стороны потребителей."Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает", — рассказал продавец. При этом фиксированной цены на яйца в сетевой торговой точке, как утверждают сотрудники, больше нет."Мы пишем цену вручную, поэтому какой она будет, я сказать не могу", — признался кассир.В нескольких других магазинов вблизи Вашингтона куриные яйца также отсутствуют, а там, где товар все еще имеется на полке, его стоимость заметно возросла. В торговой точке, где цена подскочила с порядка шести долларов девяти за упаковку из 12 яиц. При этом гарантии поставок даже при цене на треть выше обычной, больше нет."Мы не знаем, будут ли яйца на следующей неделе. Их нет нигде в округе. Это эпидемия. Нет куриц — нет и яиц", — резюмировала продавец.В самой американской столице на протяжении недели яйца также периодически отсутствовали на прилавках отдельных супермаркетов. В субботу в одном из магазинов товар все же появился, причем владельцы буквально забили яйцами все полки в секции, чего раньше не было.Цены на товар при покупке онлайн сильно отличаются. Стоимость яиц начинается от 4,7 доллара за упаковку из 12 яиц и доходит до 12 долларов без учета налога с продаж. Как подсчитало ранее РИА Новости на основе данных американского статистического ведомства, средняя стоимость яиц в США по итогам декабря достигла максимальных с зимы 2023 года 4,15 доллара за дюжину. Этот продукт дорожал в Америке уже второй месяц подряд, по сравнению с ноябрем 2024 года средняя стоимость прибавила еще 13,6 процента. В январе средняя стоимость яиц достигла уже 6,12 доллара за ту же упаковку по данным портала Trading Economics и продолжает расти.

https://ria.ru/20241227/gripp-1991621479.html

https://ria.ru/20240419/gripp-1941135732.html

https://ria.ru/20240807/tseny-1964747496.html

сша

америка

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, америка, в мире, вашингтон, цены, яйца