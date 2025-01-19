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"Нужно изгнать": в США выступили со срочным требованием по России - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:23 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ssha-1994424502.html
"Нужно изгнать": в США выступили со срочным требованием по России
"Нужно изгнать": в США выступили со срочным требованием по России - РИА Новости, 19.01.2025
"Нужно изгнать": в США выступили со срочным требованием по России
США следует избавиться от фактически однопартийного режима демократических и республиканских элит в Вашингтоне ради хороших отношений с Россией, заявил бывший... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T03:23:00+03:00
2025-01-19T03:23:00+03:00
в мире
сша
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россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США следует избавиться от фактически однопартийного режима демократических и республиканских элит в Вашингтоне ради хороших отношений с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Нужно изгнать однопартийный истеблишмент (из Вашингтона. — Прим. ред.). Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне возможны", — написал он.Как отметил Макгрегор, простые американцы не имеют никаких претензий к политике Москвы. По словам полковника, среднестатистический житель США совершенно не понимает, зачем его страна вмешивается в конфликт на Украине."Наша проблема не в американском народе. &lt;...&gt; Проблема в тех, кто в Вашингтоне", — резюмировал эксперт.Ранее в декабре социологическое агентство Gallup провело опрос среди американцев, по данным которого, более половины респондентов выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, даже если Киев потеряет какие-либо территории.Избранный президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы он был главой государства вместо демократа Джо Байдена. Республиканец также обещал добиться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров в течение шести месяцев. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.
https://ria.ru/20250119/kedmi-1994423002.html
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в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
"Нужно изгнать": в США выступили со срочным требованием по России

Полковник Макгрегор призвал избавиться от вашингтонских элит ради отношений с РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США следует избавиться от фактически однопартийного режима демократических и республиканских элит в Вашингтоне ради хороших отношений с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Нужно изгнать однопартийный истеблишмент (из Вашингтона. — Прим. ред.). Долгосрочные мирные отношения с Россией вполне возможны", — написал он.
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Как отметил Макгрегор, простые американцы не имеют никаких претензий к политике Москвы. По словам полковника, среднестатистический житель США совершенно не понимает, зачем его страна вмешивается в конфликт на Украине.
"Наша проблема не в американском народе. <...> Проблема в тех, кто в Вашингтоне", — резюмировал эксперт.
Ранее в декабре социологическое агентство Gallup провело опрос среди американцев, по данным которого, более половины респондентов выступают за скорейшее завершение конфликта на Украине, даже если Киев потеряет какие-либо территории.
Избранный президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы он был главой государства вместо демократа Джо Байдена. Республиканец также обещал добиться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров в течение шести месяцев. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.
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