https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994459180.html

Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР

Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025

Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:26:00+03:00

2025-01-19T12:26:00+03:00

2025-01-19T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям семи механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также штурмовой бригады Нацполиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Украинки, Нововасилевки, Шевченко, Новоелизаветовки, Лысовки, Песчаного и Славянки.Потери украинской армии в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины