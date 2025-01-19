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Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 19.01.2025 (обновлено: 13:09 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994459180.html
Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР
Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:26:00+03:00
2025-01-19T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям семи механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также штурмовой бригады Нацполиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Украинки, Нововасилевки, Шевченко, Новоелизаветовки, Лысовки, Песчаного и Славянки.Потери украинской армии в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Воздвиженка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Воздвиженка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Воздвиженка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям семи механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также штурмовой бригады Нацполиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Украинки, Нововасилевки, Шевченко, Новоелизаветовки, Лысовки, Песчаного и Славянки.
Потери украинской армии в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 535 солдат убитыми и ранеными;
  • два бронетранспортера — американский М113 и финский Pasi;
  • четыре боевые бронемашины;
  • десять автомобилей;
  • пять артиллерийских орудий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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