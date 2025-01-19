Российские войска освободили Воздвиженку в ДНР
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Воздвиженка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Воздвиженка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям семи механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также штурмовой бригады Нацполиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Соленого, Украинки, Нововасилевки, Шевченко, Новоелизаветовки, Лысовки, Песчаного и Славянки.
Потери украинской армии в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 535 солдат убитыми и ранеными;
- два бронетранспортера — американский М113 и финский Pasi;
- четыре боевые бронемашины;
- десять автомобилей;
- пять артиллерийских орудий.
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22 июня 2022, 17:18