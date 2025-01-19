https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994459029.html

Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов - РИА Новости, 19.01.2025

Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:25:00+03:00

2025-01-19T12:25:00+03:00

2025-01-19T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 66 беспилотников самолётного типа.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф