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Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов - РИА Новости, 19.01.2025
Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:25:00+03:00
2025-01-19T12:25:00+03:00
2025-01-19T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 66 беспилотников самолётного типа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
МО: авиация и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов