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ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 19.01.2025 (обновлено: 13:28 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994458863.html
ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:22:00+03:00
2025-01-19T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и Pasi финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 535 боевиков и два БТР в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и Pasi финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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