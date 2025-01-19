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ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 19.01.2025
ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:22:00+03:00
2025-01-19T12:22:00+03:00
2025-01-19T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и Pasi финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 535 боевиков и два БТР в зоне действий "Центра" за сутки