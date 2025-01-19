https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994458863.html

ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ потеряли до 535 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:22:00+03:00

2025-01-19T12:22:00+03:00

2025-01-19T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и Pasi финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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