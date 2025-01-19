https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994457868.html

ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 19.01.2025

ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:12:00+03:00

2025-01-19T12:12:00+03:00

2025-01-19T13:28:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и три пикапа."Уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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