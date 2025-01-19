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Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР
Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:06:00+03:00
2025-01-19T12:06:00+03:00
2025-01-19T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Воздвиженку в ДНР
ВС России освободили Воздвиженку в ДНР