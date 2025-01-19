https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994427568.html
Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025
Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Российская авиация уничтожила украинскую бронетехнику и живую силу в курском приграничье, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:17:00+03:00
2025-01-19T05:17:00+03:00
2025-01-19T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824697522_0:54:3072:1781_1920x0_80_0_0_b5f405a52d96518c865cd9c3f6183e2c.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская авиация уничтожила украинскую бронетехнику и живую силу в курском приграничье, заявили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.Удар нанесли по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в Минобороны.Согласно сводке от 18 января, за сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 солдат убитыми и ранеными, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824697522_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fa9a4d96749ba2b7f95f048d129e441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области