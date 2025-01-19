https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994427568.html

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.01.2025

Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по ВСУ в Курской области

Российская авиация уничтожила украинскую бронетехнику и живую силу в курском приграничье, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T05:17:00+03:00

2025-01-19T05:17:00+03:00

2025-01-19T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская авиация уничтожила украинскую бронетехнику и живую силу в курском приграничье, заявили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.Удар нанесли по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в Минобороны.Согласно сводке от 18 января, за сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 солдат убитыми и ранеными, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность