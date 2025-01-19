https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994420686.html

Российские войска подняли флаг России в Ясеновом, заявил Рогов

Российские войска подняли флаг России в Ясеновом, заявил Рогов - РИА Новости, 19.01.2025

Российские войска подняли флаг России в Ясеновом, заявил Рогов

Российские войска подняли флаг РФ в селе Ясеновое на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T01:20:00+03:00

2025-01-19T01:20:00+03:00

2025-01-19T01:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

курахово

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Российские войска подняли флаг РФ в селе Ясеновое на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Рогов 10 января сообщал, что ВС РФ вошли в Ясеновое, начались бои за его освобождение от оккупации ВСУ. Село находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово. "Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись западнее села Ясеновое и вошли на окраины села Новоандреевка, окружив населенный пункт с трех сторон. "Начались активные боевые действие за освобождение Новоандреевки", - подчеркнул Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российских войск и освобожден от оккупации ВСУ.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html

https://ria.ru/20250117/vremevka-1994295692.html

россия

донецкая народная республика

курахово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность