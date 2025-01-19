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В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 19.01.2025 (обновлено: 09:00 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html
В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей
В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей - РИА Новости, 19.01.2025
В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей
В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:40:00+03:00
2025-01-19T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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КУРСК, 19 янв — РИА Новости. В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".За две недели января российские бойцы вернули контроль над этим селом, а также тремя другими: Александрией, Леонидово и Кругленьким."После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат &lt;…&gt; У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка &lt;…&gt; один разорванный &lt;…&gt; Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Следственного комитета 17 января сообщили РИА Новости, что завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как отмечали в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.В конце декабря президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846457.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей

В селе Русское Поречное нашли тела замученных ВСУ жителей, в том числе стариков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 19 янв — РИА Новости. В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".
За две недели января российские бойцы вернули контроль над этим селом, а также тремя другими: Александрией, Леонидово и Кругленьким.
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Военнопленный признался в убийстве мирного жителя
16 января, 07:00
"После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат <…> У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка <…> один разорванный <…> Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Следственного комитета 17 января сообщили РИА Новости, что завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как отмечали в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.
В конце декабря президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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