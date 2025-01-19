https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html

В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей

В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей - РИА Новости, 19.01.2025

В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей

В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:40:00+03:00

2025-01-19T00:40:00+03:00

2025-01-19T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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КУРСК, 19 янв — РИА Новости. В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".За две недели января российские бойцы вернули контроль над этим селом, а также тремя другими: Александрией, Леонидово и Кругленьким."После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат <…> У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка <…> один разорванный <…> Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе Следственного комитета 17 января сообщили РИА Новости, что завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как отмечали в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.В конце декабря президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846457.html

https://ria.ru/20241231/oon-1992177768.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область, безопасность