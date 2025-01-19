В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей
В селе Русское Поречное нашли тела замученных ВСУ жителей, в том числе стариков
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 19 янв — РИА Новости. В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".
За две недели января российские бойцы вернули контроль над этим селом, а также тремя другими: Александрией, Леонидово и Кругленьким.
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"После освобождения села Русского Поречного наши военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат <…> У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка <…> один разорванный <…> Несколько человек. Все гражданские в подвале были", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Следственного комитета 17 января сообщили РИА Новости, что завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как отмечали в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.
В конце декабря президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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