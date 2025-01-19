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Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию - РИА Новости, 19.01.2025
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15:15 19.01.2025 (обновлено: 19:03 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/soldat-1994477332.html
Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию
Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию - РИА Новости, 19.01.2025
Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию
Солдат ВСУ сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании и вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области, об этом он сам рассказал... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T15:15:00+03:00
2025-01-19T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
манчестер
россия
лондон
нато
шереметьево (аэропорт)
украина
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв — РИА Новости. Солдат ВСУ сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании и вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области, об этом он сам рассказал корреспонденту РИА Новости.По словам Валерия Федоровича С., сначала ему пришлось пройти пешком около 70 километров, чтобы попасть в Лондон.Учебный лагерь НАТО, где проходил подготовку сбежавший украинский военный, находился в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города — Манчестера и был обнесен колючей проволокой. "Перелез через забор. Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали. &lt;...&gt; Посмотрел по GPS, куда надо идти, и пошел: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то", — поделился он. Когда Валерий уже был на пути к Манчестеру, от инструкторов лагеря стали приходить СМС-сообщения о начале поисков беглеца. По словам солдата, ему приходилось прятаться в кустах на обочине, если по дороге проезжала военная техника. До Лондона он добрался на электричке. "Полетел через Анталью, &lt;...&gt; потому что оттуда прямые рейсы в Шереметьево. Прошел паспортный (контроль. — Прим. ред.), собеседование и добрался домой", — сказал собеседник агентства. Военный ВСУ отметил, что убежал из учебного центра после месяца подготовки, поскольку хотел жить и "не хотел стрелять в живого человека"."Мать была рада — она даже не знала, когда я решился, так скажем, на побег. Она узнала, когда я до Лондона добрался. У нее камень с плеч. Ей, когда узнала, что меня забрал ТЦК, счастья особо не добавилось. Когда убежал — воспряла", — добавил он.В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые вернулись до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Тем не менее это решение не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число украинцев, не желающих воевать, растет.По данным газеты Financial Times, за десять месяцев 2024-го число дезертиров в ВСУ выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы.
https://rsport.ria.ru/20250113/pobeg-1993533904.html
https://ria.ru/20250118/plennyy-1994331514.html
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в мире, манчестер, россия, лондон, нато, шереметьево (аэропорт), украина, великобритания, херсонская область , вооруженные силы украины, анталия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Манчестер, Россия, Лондон, НАТО, Шереметьево (аэропорт), Украина, Великобритания, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Анталия
Солдат ВСУ сбежал из лагеря в Британии, чтобы попасть в Россию

В Британии солдат ВСУ сбежал из учебного лагеря, дошел до Лондона и улетел в РФ

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв — РИА Новости. Солдат ВСУ сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании и вернулся на подконтрольную России часть Херсонской области, об этом он сам рассказал корреспонденту РИА Новости.
По словам Валерия Федоровича С., сначала ему пришлось пройти пешком около 70 километров, чтобы попасть в Лондон.
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Учебный лагерь НАТО, где проходил подготовку сбежавший украинский военный, находился в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города — Манчестера и был обнесен колючей проволокой.
"Перелез через забор. Заранее запаковал себе мешочек, который не пропускает влагу, запаковал гражданскую одежду, штаны, куртку. По форме перелез через забор и побежал. Благо был телефон на руках, у нас их не забирали. <...> Посмотрел по GPS, куда надо идти, и пошел: через поля, пастбища, ночью — овец разгонять. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то", — поделился он.
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Когда Валерий уже был на пути к Манчестеру, от инструкторов лагеря стали приходить СМС-сообщения о начале поисков беглеца. По словам солдата, ему приходилось прятаться в кустах на обочине, если по дороге проезжала военная техника. До Лондона он добрался на электричке.
"Полетел через Анталью, <...> потому что оттуда прямые рейсы в Шереметьево. Прошел паспортный (контроль. — Прим. ред.), собеседование и добрался домой", — сказал собеседник агентства.
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Военный ВСУ отметил, что убежал из учебного центра после месяца подготовки, поскольку хотел жить и "не хотел стрелять в живого человека".
"Мать была рада — она даже не знала, когда я решился, так скажем, на побег. Она узнала, когда я до Лондона добрался. У нее камень с плеч. Ей, когда узнала, что меня забрал ТЦК, счастья особо не добавилось. Когда убежал — воспряла", — добавил он.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые вернулись до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Тем не менее это решение не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число украинцев, не желающих воевать, растет.
По данным газеты Financial Times, за десять месяцев 2024-го число дезертиров в ВСУ выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМанчестерРоссияЛондонНАТОШереметьево (аэропорт)УкраинаВеликобританияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныАнталия
 
 
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