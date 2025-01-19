https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать

Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать - РИА Новости, 19.01.2025

Кинолог рассказал, какие породы собак сложно дрессировать

Есть собаки, которые понимают хозяина буквально с полуслова, а есть такие породы, обучение которых даже базовым командам потребует от хозяина особого подхода,... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T03:03:00+03:00

2025-01-19T03:03:00+03:00

2025-01-19T03:03:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Есть собаки, которые понимают хозяина буквально с полуслова, а есть такие породы, обучение которых даже базовым командам потребует от хозяина особого подхода, специальных навыков и терпения, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической Федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Конечно, нет собак, которые совсем не поддаются дрессировке, к каждому питомцу важно найти индивидуальный подход. Но есть породы собак, которых дрессировать сложнее. Это связано с их природными инстинктами, характером, активностью, образом жизни. Таких питомцев не стоит заводить начинающим собаководам, поскольку обучение этих собак требует порой особых знаний и навыков", - сказал Голубев. Он уточнил, что порода даёт лишь первичную информацию, по которой можно оценить характер будущего питомца. Кроме неё на поведение и способность к обучению собаки влияет множество факторов, таких, например, как окружающая среда, ранняя социализация, методы дрессировки и персональные особенности конкретной собаки. Одной из наиболее сложно поддающихся дрессировке пород собак кинолог назвал независимых и своенравных акита. Они обладают скромностью и чувством собственного достоинства, поэтому хозяином для них может стать уверенный в своих силах человек. Акита нуждается в ежедневной дрессировке, включающей активные физические нагрузки и долгие прогулки. Эти собаки очень активны и им больше подходит жизнь в частном доме с большой территорией, рассказал Голубев. Также к продолжительным прогулкам и совместным тренировкам на улице он посоветовал готовиться тем, кто собирается завести себе басенджи. Их кинолог назвал умными, независимыми и одновременно ласковыми и чуткими питомцами, которые могут испытывать недоверие к посторонним. Дрессировкам будет мешать самостоятельность представителей этой породы, собаки могут отвлекаться и не концентрироваться на командах хозяина. Афганские борзые, по словам президента РКФ, также не подойдут тем, кто лишён специальных знаний и опыта дрессировки. У питомцев этой породы сильно выражены рабочие качества, им также необходимы длительные прогулки с активной физической нагрузкой. "Тибесткий мастиф – это прирожденный охранник. Он преданный защитник, готовый до последнего защищать территорию и хозяина. Его габариты, характер, выраженные охранные качества диктуют хозяину свои условия. Воспитание этих собак требует особых навыков и знаний. Лучше, если дрессировкой мастифа будет заниматься опытный кинолог, который сможет также передать азы управления этой собакой хозяину. Питомцам нужно повышенное внимание и ежедневные тренировки", - рассказал Голубев ещё об одной непростой породе. Кроме того, большого внимания со стороны собаковода потребуют активные сибирские хаски. Они славятся своими превосходными рабочими качествами, поэтому если не уделять должное время продолжительным прогулкам и активным тренировкам, собака может начать не только устраивать погромы в доме, но и демонстрировать хозяину нежелательное поведение и вредные привычки.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)