https://ria.ru/20250119/skandal-1994502869.html

В Германии разгорелся скандал из-за поддержки Украины

В Германии разгорелся скандал из-за поддержки Украины - РИА Новости, 19.01.2025

В Германии разгорелся скандал из-за поддержки Украины

Между "Зелеными" и Социал-демократической партией Германии возникли разногласия из-за дополнительной помощи Украине, пишет газета Bild. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:48:00+03:00

2025-01-19T18:48:00+03:00

2025-01-19T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Между "Зелеными" и Социал-демократической партией Германии возникли разногласия из-за дополнительной помощи Украине, пишет газета Bild."Большой спор по поводу дополнительной помощи Украине между "Зелеными" и СДПГ", — говорится в материале.Генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш заявил о невозможности предоставления ресурсов Украине, которые "пришлось бы отобрать у пенсионеров или муниципалитетов".При этом представители "Зеленых" и СвДП не считают объявление чрезвычайной ситуации и приостановки "долгового тормоза" обязательным, поскольку, по их мнению, выделение дополнительной помощи Киеву может быть профинансировано из других источников при восполнении бюджета.Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис канцлера Германии Олафа Шольца тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://ria.ru/20250119/trevoga-1994495034.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, анналена бербок, борис писториус, киев