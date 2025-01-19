Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/siriya-1994510438.html
Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник
Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2025
Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, как ожидается, поднимет тему необходимости снятия санкций с Сирии и... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:01:00+03:00
2025-01-19T20:01:00+03:00
в мире
сирия
анкара (провинция)
дамаск (город)
хакан фидан
башар асад
евросоюз
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_a71631994063e01c6fe8340e650fd6fb.jpg
СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, как ожидается, поднимет тему необходимости снятия санкций с Сирии и участия Евросоюза в восстановлении страны, не теряя времени, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости. Источник уточнил, что европейский комиссар по урегулированию кризисов Хаджа Лабиб посетит Анкару 20-22 января. "Как ожидается, министр Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Лабиб заявит о важности принятия шагов международным сообществом, в первую очередь ЕС, для восстановления Сирии без траты времени. Министр подчеркнет, что Анкара в этой связи готова к любому сотрудничеству для доставки гуманитарной помощи и осуществления инфраструктурных проектов", - сказал РИА Новости источник. Он добавил, что министр также призовет снять санкции с Сирии, в первую очередь с критически важных секторов экономики. Фидан также отметит важность совместных шагов для обеспечения безопасного и добровольного возвращения сирийцев на родину, озвучит ожидания Анкары относительно шагов ЕС по вопросу устранения террористической угрозы Турции в САР. Лабиб заявила ранее после визита в Дамаск, что ЕС выделит 235 миллионов евро в рамках нового пакета помощи Сирии и соседним странам. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250108/mid-1992825601.html
https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html
https://ria.ru/20250107/erdogan-1992763342.html
сирия
анкара (провинция)
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a783ff7e19c0ab5abef8a4bc82d95126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, анкара (провинция), дамаск (город), хакан фидан, башар асад, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Анкара (провинция), Дамаск (город), Хакан Фидан, Башар Асад, Евросоюз, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник

Глава МИД Турции Фидан на встрече с Лабиб поднимет тему снятия санкций с Сирии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, как ожидается, поднимет тему необходимости снятия санкций с Сирии и участия Евросоюза в восстановлении страны, не теряя времени, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Источник уточнил, что европейский комиссар по урегулированию кризисов Хаджа Лабиб посетит Анкару 20-22 января.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В МИД Германии заявили о пересмотре антисирийских санкций
8 января, 16:09
"Как ожидается, министр Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Лабиб заявит о важности принятия шагов международным сообществом, в первую очередь ЕС, для восстановления Сирии без траты времени. Министр подчеркнет, что Анкара в этой связи готова к любому сотрудничеству для доставки гуманитарной помощи и осуществления инфраструктурных проектов", - сказал РИА Новости источник.
Он добавил, что министр также призовет снять санкции с Сирии, в первую очередь с критически важных секторов экономики. Фидан также отметит важность совместных шагов для обеспечения безопасного и добровольного возвращения сирийцев на родину, озвучит ожидания Анкары относительно шагов ЕС по вопросу устранения террористической угрозы Турции в САР.
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
США ослабили санкции против Сирии
6 января, 22:04
Лабиб заявила ранее после визита в Дамаск, что ЕС выделит 235 миллионов евро в рамках нового пакета помощи Сирии и соседним странам.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Эрдоган оценил нанесенный Сирии ущерб
7 января, 19:59
 
В миреСирияАнкара (провинция)Дамаск (город)Хакан ФиданБашар АсадЕвросоюзОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала