https://ria.ru/20250119/siriya-1994510438.html

Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник

Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2025

Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, как ожидается, поднимет тему необходимости снятия санкций с Сирии и... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T20:01:00+03:00

2025-01-19T20:01:00+03:00

2025-01-19T20:01:00+03:00

в мире

сирия

анкара (провинция)

дамаск (город)

хакан фидан

башар асад

евросоюз

обострение ситуации в сирии — 2024

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СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, как ожидается, поднимет тему необходимости снятия санкций с Сирии и участия Евросоюза в восстановлении страны, не теряя времени, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости. Источник уточнил, что европейский комиссар по урегулированию кризисов Хаджа Лабиб посетит Анкару 20-22 января. "Как ожидается, министр Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Лабиб заявит о важности принятия шагов международным сообществом, в первую очередь ЕС, для восстановления Сирии без траты времени. Министр подчеркнет, что Анкара в этой связи готова к любому сотрудничеству для доставки гуманитарной помощи и осуществления инфраструктурных проектов", - сказал РИА Новости источник. Он добавил, что министр также призовет снять санкции с Сирии, в первую очередь с критически важных секторов экономики. Фидан также отметит важность совместных шагов для обеспечения безопасного и добровольного возвращения сирийцев на родину, озвучит ожидания Анкары относительно шагов ЕС по вопросу устранения террористической угрозы Турции в САР. Лабиб заявила ранее после визита в Дамаск, что ЕС выделит 235 миллионов евро в рамках нового пакета помощи Сирии и соседним странам. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250108/mid-1992825601.html

https://ria.ru/20250106/siriya-1992693668.html

https://ria.ru/20250107/erdogan-1992763342.html

сирия

анкара (провинция)

дамаск (город)

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в мире, сирия, анкара (провинция), дамаск (город), хакан фидан, башар асад, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024