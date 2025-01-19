Глава МИД Турции поднимет тему снятия санкций с Сирии, сообщил источник
Глава МИД Турции Фидан на встрече с Лабиб поднимет тему снятия санкций с Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Хаджей Лабиб, как ожидается, поднимет тему необходимости снятия санкций с Сирии и участия Евросоюза в восстановлении страны, не теряя времени, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Источник уточнил, что европейский комиссар по урегулированию кризисов Хаджа Лабиб посетит Анкару 20-22 января.
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"Как ожидается, министр Фидан в ходе встречи с еврокомиссаром Лабиб заявит о важности принятия шагов международным сообществом, в первую очередь ЕС, для восстановления Сирии без траты времени. Министр подчеркнет, что Анкара в этой связи готова к любому сотрудничеству для доставки гуманитарной помощи и осуществления инфраструктурных проектов", - сказал РИА Новости источник.
Он добавил, что министр также призовет снять санкции с Сирии, в первую очередь с критически важных секторов экономики. Фидан также отметит важность совместных шагов для обеспечения безопасного и добровольного возвращения сирийцев на родину, озвучит ожидания Анкары относительно шагов ЕС по вопросу устранения террористической угрозы Турции в САР.
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Лабиб заявила ранее после визита в Дамаск, что ЕС выделит 235 миллионов евро в рамках нового пакета помощи Сирии и соседним странам.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
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