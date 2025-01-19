На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия
На юге Израиля сработала воздушная тревога на фоне не начавшегося перемирия
© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот вблизи границы с сектором Газа на фоне не начавшегося прекращения огня с палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены, подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Позднее в армии заявили, что это была ложная идентификация угрозы.
В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в первый день в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера.
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25 декабря 2024, 16:39