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На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия - РИА Новости, 19.01.2025
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10:27 19.01.2025 (обновлено: 10:32 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/sderot-1994449700.html
На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия
На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия - РИА Новости, 19.01.2025
На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия
Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот вблизи границы с сектором Газа на фоне не начавшегося прекращения огня с палестинским движением... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T10:27:00+03:00
2025-01-19T10:32:00+03:00
в мире
израиль
сдерот
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот вблизи границы с сектором Газа на фоне не начавшегося прекращения огня с палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены, подробности выясняются", - говорится в сообщении. Позднее в армии заявили, что это была ложная идентификация угрозы. В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в первый день в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера.
https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html
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в мире, израиль, сдерот, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сдерот, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия

На юге Израиля сработала воздушная тревога на фоне не начавшегося перемирия

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот вблизи границы с сектором Газа на фоне не начавшегося прекращения огня с палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены, подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Позднее в армии заявили, что это была ложная идентификация угрозы.
В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в первый день в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера.
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В миреИзраильСдеротБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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