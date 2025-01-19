https://ria.ru/20250119/sderot-1994449700.html

На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия

На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия - РИА Новости, 19.01.2025

На юге Израиля объявили воздушную тревогу на фоне не начавшегося перемирия

Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот вблизи границы с сектором Газа на фоне не начавшегося прекращения огня с палестинским движением... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:27:00+03:00

2025-01-19T10:27:00+03:00

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в мире

израиль

сдерот

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском городе Сдерот вблизи границы с сектором Газа на фоне не начавшегося прекращения огня с палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В населенных пунктах вблизи сектора Газа звучали сирены, подробности выясняются", - говорится в сообщении. Позднее в армии заявили, что это была ложная идентификация угрозы. В воскресенье в 8.30 утра (9.30 мск) в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению израильских заложников. Ранее портал Ynet сообщал, что ХАМАС задерживает передачу списка заложников, которые должны быть освобождены в первый день в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа с Израилем, по техническим причинам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее заявил, что прекращение огня в Газе не начнется до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников, его слова привел офис премьера.

https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html

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Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

в мире, израиль, сдерот, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024