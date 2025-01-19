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СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины - РИА Новости, 19.01.2025
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21:08 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины - РИА Новости, 19.01.2025
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины
Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США, пишет газета New York Times. РИА Новости, 19.01.2025
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США, пишет газета New York Times."Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины", — говорится в материале.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20250119/ugroza-1994509547.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины

NYT: РФ сохранит освобожденные территории по условиям сделки с США

© Фото : The White HouseОфициальный портрет избранного президента Дональда Трампа
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : The White House
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американские чиновники признают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США, пишет газета New York Times.
"Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах Украины", — говорится в материале.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
СМИ: Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине
Вчера, 19:53
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Президент России Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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