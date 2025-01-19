https://ria.ru/20250119/sanktsii-1994481828.html

СМИ узнали о планах Зеленского ввести санкции против Порошенко

СМИ узнали о планах Зеленского ввести санкции против Порошенко - РИА Новости, 19.01.2025

СМИ узнали о планах Зеленского ввести санкции против Порошенко

В офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность"... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T15:58:00+03:00

2025-01-19T15:58:00+03:00

2025-01-19T15:58:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

европейская солидарность

страна.ua

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники. Накануне партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей. "На Банковой (название улицы, где находится офис Зеленского – ред.) идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается. Однако в окружении Зеленского это не все поддерживают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". При этом источник издания, близкий к офису Зеленского считает, что санкции против Порошенко тот может использовать как повод, чтобы заявить о политическом давлении, на что могут обратить внимание на Западе. "Более перспективными многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко. Где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными. Также обсуждается идея, что если будут вводить санкции против Порошенко, то для баланса их введут и против кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы "пророссийскости". Но эту идею также многие критикуют, так как таким образом власть будет потакать активистам, которые для Зеленского не меньшие, а может быть и большие враги, чем Порошенко", - приводит слова своего источника "Страна".

https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993981704.html

https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, страна.ua