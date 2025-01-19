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Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 19.01.2025
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21:03 19.01.2025 (обновлено: 22:11 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/samolet-1994516669.html
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 19.01.2025
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево
Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.01.2025
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москва
саранск
шереметьево (аэропорт)
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет рейсом Москва-Саранск возвращался в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, шестеро из них - члены экипажа."Самолет сел в 20.52 мск в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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москва, саранск, шереметьево (аэропорт), россия, происшествия
Москва, Саранск, Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево

Самолет рейсом Москва — Саранск штатно приземлился в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что самолет рейсом Москва-Саранск возвращался в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, шестеро из них - члены экипажа.
"Самолет сел в 20.52 мск в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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МоскваСаранскШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
 
 
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