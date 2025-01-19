https://ria.ru/20250119/samolet-1994516669.html
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 19.01.2025
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево
Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:03:00+03:00
2025-01-19T21:03:00+03:00
2025-01-19T22:11:00+03:00
москва
саранск
шереметьево (аэропорт)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет рейсом Москва-Саранск возвращался в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, шестеро из них - члены экипажа."Самолет сел в 20.52 мск в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/aviakatastrofa-1993055226.html
москва
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, саранск, шереметьево (аэропорт), россия, происшествия
Москва, Саранск, Шереметьево (аэропорт), Россия, Происшествия
Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево
Самолет рейсом Москва — Саранск штатно приземлился в Шереметьево