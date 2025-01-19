https://ria.ru/20250119/samolet-1994516669.html

Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево

Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 19.01.2025

Отправившийся назад рейс Москва — Саранск приземлился в Шереметьево

Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.01.2025

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2025-01-19T21:03:00+03:00

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москва

саранск

шереметьево (аэропорт)

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Борт рейсом Москва-Саранск, возвращавшийся в аэропорт Шереметьево, сел штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет рейсом Москва-Саранск возвращался в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, шестеро из них - члены экипажа."Самолет сел в 20.52 мск в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/aviakatastrofa-1993055226.html

москва

саранск

россия

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2025

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москва, саранск, шереметьево (аэропорт), россия, происшествия