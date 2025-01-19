https://ria.ru/20250119/samolet-1994516056.html

Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 19.01.2025

Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.01.2025

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москва

саранск

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за неисправности шасси. На борту находятся 72 человека, из низ шестеро членов экипажа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html

москва

саранск

россия

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2025

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москва, саранск, шереметьево (аэропорт), происшествия, россия