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Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 19.01.2025
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20:56 19.01.2025 (обновлено: 21:04 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/samolet-1994516056.html
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 19.01.2025
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.01.2025
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москва
саранск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за неисправности шасси. На борту находятся 72 человека, из низ шестеро членов экипажа", - говорится в сообщении.
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москва, саранск, шереметьево (аэропорт), происшествия, россия
Москва, Саранск, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Россия
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет рейсом Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за неисправности шасси. На борту находятся 72 человека, из низ шестеро членов экипажа", - говорится в сообщении.
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МоскваСаранскШереметьево (аэропорт)ПроисшествияРоссия
 
 
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