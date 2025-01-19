https://ria.ru/20250119/samolet-1994516056.html
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси - РИА Новости, 19.01.2025
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:56:00+03:00
2025-01-19T20:56:00+03:00
2025-01-19T21:04:00+03:00
москва
саранск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси, на борту 72 человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет рейсом Москва-Саранск возвращается в аэропорт Шереметьево из-за неисправности шасси. На борту находятся 72 человека, из низ шестеро членов экипажа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html
москва
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, саранск, шереметьево (аэропорт), происшествия, россия
Москва, Саранск, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Россия
Рейс Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет рейсом Москва — Саранск возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси