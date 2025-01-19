https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html

В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения

В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения - РИА Новости, 19.01.2025

В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения

В Русской православной церкви (РПЦ) выступают против коммерциализации праздника Крещения Господня, ведь "благодать не продается", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:23:00+03:00

2025-01-19T00:23:00+03:00

2025-01-19T00:23:00+03:00

религия

иордан

иисус христос

вахтанг кипшидзе

максим первозванский

русская православная церковь

московский патриархат

религиозные праздники

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) выступают против коммерциализации праздника Крещения Господня, ведь "благодать не продается", рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее СМИ писали о появлении в подмосковных гостиницах услуг на праздник Крещения, в частности, освящения воды, платной проруби с баней и так далее. "Мы против коммерциализации праздника Крещения. Конечно, нельзя воспрепятствовать проведению водосвятных молебнов в частном порядке, в том числе в гостиницах около водоемов. Но если кто-то думает, что праздник может быть эксклюзивным, с приставкой VIP, то это глубокое заблуждение. Благодать и вера не продаются и не покупаются", - сказал Кипшидзе. В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях, к ней относятся как к святыне – пьют натощак и с молитвой. Есть в этот день не церковная, но народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. В этот праздник в Церкви также существует традиция освящать водоемы. Как ранее рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Считается, что совершенный Иоанном Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Согласно вероучению, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.

https://ria.ru/20250108/zapret-1988146376.html

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html

иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иордан, иисус христос, вахтанг кипшидзе, максим первозванский, русская православная церковь, московский патриархат, религиозные праздники, религия