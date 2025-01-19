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В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения - РИА Новости, 19.01.2025
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Религия
 
00:23 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html
В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения
В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения - РИА Новости, 19.01.2025
В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения
В Русской православной церкви (РПЦ) выступают против коммерциализации праздника Крещения Господня, ведь "благодать не продается", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:23:00+03:00
2025-01-19T00:23:00+03:00
религия
иордан
иисус христос
вахтанг кипшидзе
максим первозванский
русская православная церковь
московский патриархат
религиозные праздники
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) выступают против коммерциализации праздника Крещения Господня, ведь "благодать не продается", рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее СМИ писали о появлении в подмосковных гостиницах услуг на праздник Крещения, в частности, освящения воды, платной проруби с баней и так далее. "Мы против коммерциализации праздника Крещения. Конечно, нельзя воспрепятствовать проведению водосвятных молебнов в частном порядке, в том числе в гостиницах около водоемов. Но если кто-то думает, что праздник может быть эксклюзивным, с приставкой VIP, то это глубокое заблуждение. Благодать и вера не продаются и не покупаются", - сказал Кипшидзе. В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях, к ней относятся как к святыне – пьют натощак и с молитвой. Есть в этот день не церковная, но народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь. В этот праздник в Церкви также существует традиция освящать водоемы. Как ранее рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Считается, что совершенный Иоанном Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Согласно вероучению, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.
https://ria.ru/20250108/zapret-1988146376.html
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
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РИА Новости
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иордан, иисус христос, вахтанг кипшидзе, максим первозванский, русская православная церковь, московский патриархат, религиозные праздники, религия
Религия, Иордан, Иисус Христос, Вахтанг Кипшидзе, Максим Первозванский, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религиозные праздники, Религия
В РПЦ осудили коммерциализацию Крещения

В РПЦ выступили против коммерциализации праздника Крещения Господня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) выступают против коммерциализации праздника Крещения Господня, ведь "благодать не продается", рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее СМИ писали о появлении в подмосковных гостиницах услуг на праздник Крещения, в частности, освящения воды, платной проруби с баней и так далее.
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Дзержинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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8 января, 08:00
"Мы против коммерциализации праздника Крещения. Конечно, нельзя воспрепятствовать проведению водосвятных молебнов в частном порядке, в том числе в гостиницах около водоемов. Но если кто-то думает, что праздник может быть эксклюзивным, с приставкой VIP, то это глубокое заблуждение. Благодать и вера не продаются и не покупаются", - сказал Кипшидзе.
В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях, к ней относятся как к святыне – пьют натощак и с молитвой.
Есть в этот день не церковная, но народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь.
В этот праздник в Церкви также существует традиция освящать водоемы. Как ранее рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, принято считать, что во время крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь".
Считается, что совершенный Иоанном Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Согласно вероучению, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!" - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
Вчера, 14:17
 
РелигияИорданИисус ХристосВахтанг КипшидзеМаксим ПервозванскийРусская православная церковьМосковский ПатриархатРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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