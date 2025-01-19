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Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия - РИА Новости, 19.01.2025
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08:00 19.01.2025 (обновлено: 08:03 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/rossiya-1994376438.html
Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия
Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия - РИА Новости, 19.01.2025
Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия
В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T08:00:00+03:00
2025-01-19T08:03:00+03:00
аналитика
россия
индия
вьетнам
владимир путин
михаил мишустин
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В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".На тот момент многие просто не поняли, что это значит, а некоторые восприняли слова Путина просто как красивую фигуру речи.А зря.Начав СВО, Россия в одиночку бросила вызов коллективному Западу и всей системе его мирового доминирования. Несмотря на все невообразимые политические, экономические и военные ресурсы, которые были брошены на подавление этого возмутительного мятежа, мы не только выстояли, но и уверенно идем вперед на всех фронтах.Очевидно, что эта в буквальном смысле смертельная схватка за будущее мира оказалась в центре внимания всех "неприсоединившихся", которые с пристальным и болезненным интересом наблюдали и наблюдают, чья возьмет. Здесь нет ничего личного: каждое государство и любая нация прежде всего преследуют свои интересы, и критично важно сделать правильную стратегическую ставку — с кем дружить, с кем торговать, в какие союзы вступать. Все понимают, что мир стремительно меняется, и очень хочется дружить с теми, кто потом поделится сочным куском свежеиспеченного пирога.При этом умные "букмекеры", высчитывая шансы участников схватки, смотрят не только и не столько на количество пушек, солдат и боеголовок, а на более фундаментальные показатели — перспективы экономического развития и социальной устойчивости: без первого не будет второго, а без второго не случится первое.Накануне нового года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил "Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года".Этот план — неординарный документ. Он содержит не только 19 национальных проектов (включая новые), более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии и "дорожные карты", но и вообще все направления и инструменты деятельности правительства России. Все это направлено на увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, экономический рост в условиях имеющихся вызовов и обеспечение технологического суверенитета, для чего в плане обозначены семь национальных целей:На достижение этих целей будет выделено более 57 триллионов рублей. Важной особенностью плана являются фокус на социальном эффекте экономического развития ("Люди — на первом месте") и жесточайший контроль за эффективностью его исполнения: по всем направлениям, программам и проектам обозначены конкретные сроки и показатели, а также лица, несущие персональную ответственность за результаты (в случае с нацпроектами — профильные вице-премьеры).По этой теме 9 января президент провел с членами правительства совещание, главный посыл которого — итоги нацпроектов будут оценивать не по бумагам, а по реальным улучшениям. Владимир Путин особо отметил, что "вся деятельность по национальным проектам должна сосредоточиться на достижении реальных результатов. Реализация нацпроектов должна быть обоснована экономически и соответствовать намеченному плану. Итоги работы будут оцениваться не по документообороту, а по реальному воздействию на жизнь граждан".Краткий вывод: усилия и меры, предпринимаемые нашим руководством на фоне беспрецедентного давления извне, приносят результаты; работа будет продолжена в удесятеренном масштабе; президент и правительство имеют четкий план, механизмы его исполнения и контроля, а также все необходимые ресурсы.По всей видимости, наши партнеры, союзники и друзья были, мягко говоря, удивлены и результатами, достигнутыми Россией, и нашими масштабными планами, что более чем позитивно отразилось на динамике наших отношений.Например, в недавней публикации издания Economist с горьким сожалением констатируется: "несмотря на все попытки Запада заставить Индию отвернуться от России, страны только углубляют сотрудничество". В частности, недавно Москва и Нью-Дели заключили ряд сделок по поставкам нефти и оружия на 17 миллиардов долларов, хотя Запад всеми силами пытался убедить Индию свернуть сотрудничество с Россией с самого начала СВО. Индия неизменно отвергала эти просьбы, а ее официальные лица жестко заявляли, что Кремль был верным другом на протяжении десятилетий.На днях в рамках визита Михаила Мишустина во Вьетнам между представителями стран было подписано масштабное коммюнике, которое предусматривает укрепление двусторонней торговли, развитие железнодорожного и морского сообщения, а также грузовых перевозок, расширение географии и количества прямых авиарейсов, масштабирование поставок нефти, СПГ и продуктов его переработки, развитие новых энергетических проектов и так далее. Интересная деталь: в 2010 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве АЭС "Ниньтхуан-1", но в ноябре 2016 года Ханой отказался от проекта. Не исключено, что уважаемые вьетнамские друзья и партнеры в последнее время уловили некие новые веяния, и теперь план строительства АЭС опять на столе, а Россия намерена подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама в целом.В сегодняшнем мире главное правило остается все тем же: слабых бьют, а с сильными дружат до невозможности.Это значит, что мы просто обязаны быть сильными, а если кто-то еще надеется, что мы споткнемся и упадем, то напомним слова Путина: "Не дождетесь".
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, индия, вьетнам, владимир путин, михаил мишустин
Аналитика, Россия, Индия, Вьетнам, Владимир Путин, Михаил Мишустин

Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".
На тот момент многие просто не поняли, что это значит, а некоторые восприняли слова Путина просто как красивую фигуру речи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин вновь использовал свое самое опасное оружие
8 ноября 2024, 08:00
А зря.
Начав СВО, Россия в одиночку бросила вызов коллективному Западу и всей системе его мирового доминирования. Несмотря на все невообразимые политические, экономические и военные ресурсы, которые были брошены на подавление этого возмутительного мятежа, мы не только выстояли, но и уверенно идем вперед на всех фронтах.
Очевидно, что эта в буквальном смысле смертельная схватка за будущее мира оказалась в центре внимания всех "неприсоединившихся", которые с пристальным и болезненным интересом наблюдали и наблюдают, чья возьмет. Здесь нет ничего личного: каждое государство и любая нация прежде всего преследуют свои интересы, и критично важно сделать правильную стратегическую ставку — с кем дружить, с кем торговать, в какие союзы вступать. Все понимают, что мир стремительно меняется, и очень хочется дружить с теми, кто потом поделится сочным куском свежеиспеченного пирога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Геополитические итоги 2024 года
30 декабря 2024, 11:30
При этом умные "букмекеры", высчитывая шансы участников схватки, смотрят не только и не столько на количество пушек, солдат и боеголовок, а на более фундаментальные показатели — перспективы экономического развития и социальной устойчивости: без первого не будет второго, а без второго не случится первое.
Накануне нового года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил "Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Этот план — неординарный документ. Он содержит не только 19 национальных проектов (включая новые), более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии и "дорожные карты", но и вообще все направления и инструменты деятельности правительства России. Все это направлено на увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, экономический рост в условиях имеющихся вызовов и обеспечение технологического суверенитета, для чего в плане обозначены семь национальных целей:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Правительство Мишустина: пять лет без права на ошибку
16 января, 08:00
  • сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
  • реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
  • комфортная и безопасная среда для жизни;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая и динамичная экономика;
  • технологическое лидерство;
  • цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
На достижение этих целей будет выделено более 57 триллионов рублей. Важной особенностью плана являются фокус на социальном эффекте экономического развития ("Люди — на первом месте") и жесточайший контроль за эффективностью его исполнения: по всем направлениям, программам и проектам обозначены конкретные сроки и показатели, а также лица, несущие персональную ответственность за результаты (в случае с нацпроектами — профильные вице-премьеры).
По этой теме 9 января президент провел с членами правительства совещание, главный посыл которого — итоги нацпроектов будут оценивать не по бумагам, а по реальным улучшениям. Владимир Путин особо отметил, что "вся деятельность по национальным проектам должна сосредоточиться на достижении реальных результатов. Реализация нацпроектов должна быть обоснована экономически и соответствовать намеченному плану. Итоги работы будут оцениваться не по документообороту, а по реальному воздействию на жизнь граждан".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Эпоха Путина: самое важное еще впереди
29 декабря 2024, 08:00
Краткий вывод: усилия и меры, предпринимаемые нашим руководством на фоне беспрецедентного давления извне, приносят результаты; работа будет продолжена в удесятеренном масштабе; президент и правительство имеют четкий план, механизмы его исполнения и контроля, а также все необходимые ресурсы.
По всей видимости, наши партнеры, союзники и друзья были, мягко говоря, удивлены и результатами, достигнутыми Россией, и нашими масштабными планами, что более чем позитивно отразилось на динамике наших отношений.
Например, в недавней публикации издания Economist с горьким сожалением констатируется: "несмотря на все попытки Запада заставить Индию отвернуться от России, страны только углубляют сотрудничество". В частности, недавно Москва и Нью-Дели заключили ряд сделок по поставкам нефти и оружия на 17 миллиардов долларов, хотя Запад всеми силами пытался убедить Индию свернуть сотрудничество с Россией с самого начала СВО. Индия неизменно отвергала эти просьбы, а ее официальные лица жестко заявляли, что Кремль был верным другом на протяжении десятилетий.
Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Глобальный передел. Что Россия придумала для стран БРИКС
16 декабря 2024, 08:00
На днях в рамках визита Михаила Мишустина во Вьетнам между представителями стран было подписано масштабное коммюнике, которое предусматривает укрепление двусторонней торговли, развитие железнодорожного и морского сообщения, а также грузовых перевозок, расширение географии и количества прямых авиарейсов, масштабирование поставок нефти, СПГ и продуктов его переработки, развитие новых энергетических проектов и так далее. Интересная деталь: в 2010 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве АЭС "Ниньтхуан-1", но в ноябре 2016 года Ханой отказался от проекта. Не исключено, что уважаемые вьетнамские друзья и партнеры в последнее время уловили некие новые веяния, и теперь план строительства АЭС опять на столе, а Россия намерена подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама в целом.
В сегодняшнем мире главное правило остается все тем же: слабых бьют, а с сильными дружат до невозможности.
Это значит, что мы просто обязаны быть сильными, а если кто-то еще надеется, что мы споткнемся и упадем, то напомним слова Путина: "Не дождетесь".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года
1 января, 08:00
 
АналитикаРоссияИндияВьетнамВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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