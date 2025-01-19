https://ria.ru/20250119/rossiya-1994376438.html

Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия - РИА Новости, 19.01.2025

Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:03:00+03:00

аналитика

россия

индия

вьетнам

владимир путин

михаил мишустин

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В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".На тот момент многие просто не поняли, что это значит, а некоторые восприняли слова Путина просто как красивую фигуру речи.А зря.Начав СВО, Россия в одиночку бросила вызов коллективному Западу и всей системе его мирового доминирования. Несмотря на все невообразимые политические, экономические и военные ресурсы, которые были брошены на подавление этого возмутительного мятежа, мы не только выстояли, но и уверенно идем вперед на всех фронтах.Очевидно, что эта в буквальном смысле смертельная схватка за будущее мира оказалась в центре внимания всех "неприсоединившихся", которые с пристальным и болезненным интересом наблюдали и наблюдают, чья возьмет. Здесь нет ничего личного: каждое государство и любая нация прежде всего преследуют свои интересы, и критично важно сделать правильную стратегическую ставку — с кем дружить, с кем торговать, в какие союзы вступать. Все понимают, что мир стремительно меняется, и очень хочется дружить с теми, кто потом поделится сочным куском свежеиспеченного пирога.При этом умные "букмекеры", высчитывая шансы участников схватки, смотрят не только и не столько на количество пушек, солдат и боеголовок, а на более фундаментальные показатели — перспективы экономического развития и социальной устойчивости: без первого не будет второго, а без второго не случится первое.Накануне нового года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил "Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года".Этот план — неординарный документ. Он содержит не только 19 национальных проектов (включая новые), более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии и "дорожные карты", но и вообще все направления и инструменты деятельности правительства России. Все это направлено на увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, экономический рост в условиях имеющихся вызовов и обеспечение технологического суверенитета, для чего в плане обозначены семь национальных целей:На достижение этих целей будет выделено более 57 триллионов рублей. Важной особенностью плана являются фокус на социальном эффекте экономического развития ("Люди — на первом месте") и жесточайший контроль за эффективностью его исполнения: по всем направлениям, программам и проектам обозначены конкретные сроки и показатели, а также лица, несущие персональную ответственность за результаты (в случае с нацпроектами — профильные вице-премьеры).По этой теме 9 января президент провел с членами правительства совещание, главный посыл которого — итоги нацпроектов будут оценивать не по бумагам, а по реальным улучшениям. Владимир Путин особо отметил, что "вся деятельность по национальным проектам должна сосредоточиться на достижении реальных результатов. Реализация нацпроектов должна быть обоснована экономически и соответствовать намеченному плану. Итоги работы будут оцениваться не по документообороту, а по реальному воздействию на жизнь граждан".Краткий вывод: усилия и меры, предпринимаемые нашим руководством на фоне беспрецедентного давления извне, приносят результаты; работа будет продолжена в удесятеренном масштабе; президент и правительство имеют четкий план, механизмы его исполнения и контроля, а также все необходимые ресурсы.По всей видимости, наши партнеры, союзники и друзья были, мягко говоря, удивлены и результатами, достигнутыми Россией, и нашими масштабными планами, что более чем позитивно отразилось на динамике наших отношений.Например, в недавней публикации издания Economist с горьким сожалением констатируется: "несмотря на все попытки Запада заставить Индию отвернуться от России, страны только углубляют сотрудничество". В частности, недавно Москва и Нью-Дели заключили ряд сделок по поставкам нефти и оружия на 17 миллиардов долларов, хотя Запад всеми силами пытался убедить Индию свернуть сотрудничество с Россией с самого начала СВО. Индия неизменно отвергала эти просьбы, а ее официальные лица жестко заявляли, что Кремль был верным другом на протяжении десятилетий.На днях в рамках визита Михаила Мишустина во Вьетнам между представителями стран было подписано масштабное коммюнике, которое предусматривает укрепление двусторонней торговли, развитие железнодорожного и морского сообщения, а также грузовых перевозок, расширение географии и количества прямых авиарейсов, масштабирование поставок нефти, СПГ и продуктов его переработки, развитие новых энергетических проектов и так далее. Интересная деталь: в 2010 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве АЭС "Ниньтхуан-1", но в ноябре 2016 года Ханой отказался от проекта. Не исключено, что уважаемые вьетнамские друзья и партнеры в последнее время уловили некие новые веяния, и теперь план строительства АЭС опять на столе, а Россия намерена подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама в целом.В сегодняшнем мире главное правило остается все тем же: слабых бьют, а с сильными дружат до невозможности.Это значит, что мы просто обязаны быть сильными, а если кто-то еще надеется, что мы споткнемся и упадем, то напомним слова Путина: "Не дождетесь".

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https://ria.ru/20250101/itogi-1992165836.html

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аналитика, россия, индия, вьетнам, владимир путин, михаил мишустин