https://ria.ru/20250119/rogov-1994467962.html

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен, заявил Рогов

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен, заявил Рогов - РИА Новости, 19.01.2025

Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен, заявил Рогов

Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР находится в оперативном окружении и фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T13:51:00+03:00

2025-01-19T13:51:00+03:00

2025-01-19T13:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР находится в оперативном окружении и фактически обречен, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что до смыкания кольца окружения гарнизона ВСУ в Великой Новоселки осталось два километра. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. В Великой Новоселке, которая находится на стыке ДНР и Запорожской области, находится крупный командный и логистический пункт противника. "Наши войска вошли в Великую Новоселку с запада, параллельно продвигаясь в предместье села с востока и юга. Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано", - сказал Рогов. По его словам, гарнизон ВСУ находится в оперативном окружении, и чтобы украинским боевикам оттуда выбраться, им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. В Минобороны РФ в среду отмечали, что вся территория на подступах к Великой Новоселке уже находится под постоянным огневым контролем российских войск.

https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994420686.html

https://ria.ru/20250118/dnr-1994332979.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф