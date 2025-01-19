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В США набросились на Остина после заявления о России - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/ritter-1994455529.html
В США набросились на Остина после заявления о России
В США набросились на Остина после заявления о России - РИА Новости, 19.01.2025
В США набросились на Остина после заявления о России
Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:37:00+03:00
2025-01-19T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ллойд остин
киев
россия
скотт риттер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о России и конфликте на Украине. Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой. "И вы проиграли. По-крупному", — заявил Риттер. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994450336.html
https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html
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в мире, украина, ллойд остин, киев, россия, скотт риттер, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ллойд Остин, Киев, Россия, Скотт Риттер, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Зеленский
В США набросились на Остина после заявления о России

Риттер осудил заявление главы МО США Остина о России и конфликте на Украине

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о России и конфликте на Украине.

Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Раде назвали вариант, который спасет Украину от потери государственности
Вчера, 10:39
"И вы проиграли. По-крупному", — заявил Риттер.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Не сделает этого". Зеленского поставили на место после слов о России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛлойд ОстинКиевРоссияСкотт РиттерМинистерство обороны СШАНАТОВладимир Зеленский
 
 
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