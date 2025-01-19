В США набросились на Остина после заявления о России
Риттер осудил заявление главы МО США Остина о России и конфликте на Украине
© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о России и конфликте на Украине.
Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой.
Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой.
"И вы проиграли. По-крупному", — заявил Риттер.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.