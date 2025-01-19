https://ria.ru/20250119/ritter-1994455529.html

В США набросились на Остина после заявления о России

В США набросились на Остина после заявления о России - РИА Новости, 19.01.2025

В США набросились на Остина после заявления о России

Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:37:00+03:00

2025-01-19T11:37:00+03:00

2025-01-19T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X заявление министра обороны США Ллойда Остина о России и конфликте на Украине. Глава Пентагона опубликовал пост в котором заявил, что после начала конфликта собрал международную коалицию из 50 стран, для помощи Киеву в борьбе с Москвой. "И вы проиграли. По-крупному", — заявил Риттер. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам.

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994450336.html

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html

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