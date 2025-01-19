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"Совершат самоубийство": на Западе испугались нового решения против России
"Совершат самоубийство": на Западе испугались нового решения против России - РИА Новости, 19.01.2025
"Совершат самоубийство": на Западе испугались нового решения против России
Возможный запрет ЕС на импорт российского алюминия и СПГ станет экономическим самоубийством для Европы, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T07:31:00+03:00
2025-01-19T07:31:00+03:00
2025-01-19T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Возможный запрет ЕС на импорт российского алюминия и СПГ станет экономическим самоубийством для Европы, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на СПГ и алюминий из России, а также отключение от SWIFT новых российских банков и меры в отношении десятков судов в рамках 16-го пакета санкций."ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить ЕС совершить экономическое самоубийство", — написал профессор.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, обращал внимание, что потенциальный санкции против российского алюминия могут дестабилизировать хрупкий мировой рынок этого металла.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994033347.html
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в мире, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Совершат самоубийство": на Западе испугались нового решения против России
Профессор Дизен: запрет на алюминий и СПГ из РФ равносилен самоубийству ЕС