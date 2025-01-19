https://ria.ru/20250119/raketa-1994484700.html
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 19.01.2025
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:26:00+03:00
2025-01-19T16:26:00+03:00
2025-01-19T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238626_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_50746be5db5b885e12354f0e93059f7b.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238626_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_1b034f4ea01f37d33853703fe9d9b2ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
ПВО уничтожила украинскую ракету в небе над Курской областью