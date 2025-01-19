https://ria.ru/20250119/raketa-1994484700.html

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 19.01.2025

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:26:00+03:00

2025-01-19T16:26:00+03:00

2025-01-19T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия