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В небе над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 19.01.2025 (обновлено: 16:29 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/raketa-1994484700.html
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 19.01.2025
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:26:00+03:00
2025-01-19T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

ПВО уничтожила украинскую ракету в небе над Курской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
"Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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