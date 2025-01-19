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В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T23:27:00+03:00
2025-01-19T23:27:00+03:00
2025-01-19T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Силами ПВО сегодня ночью уничтожены два БПЛА. Один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, добавил глава региона.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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россия, калужская область, владислав шапша, безопасность, вооруженные силы украины, калуга, людиново
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Калуга, Людиново
В Калужской области сбили два беспилотника ВСУ
Губернатор Калужской области Шапша: ПВО сбила 2 украинских БПЛА над регионом