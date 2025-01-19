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В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ

В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025

В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ

Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T22:14:00+03:00

2025-01-19T22:14:00+03:00

2025-01-19T22:19:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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александр богомаз

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении четырех украинских БПЛА над территорией Брянской области."Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, александр богомаз