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В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ
В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ
Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T22:14:00+03:00
2025-01-19T22:14:00+03:00
2025-01-19T22:19:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении четырех украинских БПЛА над территорией Брянской области."Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Александр Богомаз
В Брянской области сбили еще семь беспилотников ВСУ
Богомаз: ПВО сбила еще семь украинских БПЛА над Брянской областью