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В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T22:07:00+03:00

2025-01-19T22:07:00+03:00

2025-01-19T22:12:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2025

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, александр богомаз