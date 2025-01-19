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В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
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18:01 19.01.2025 (обновлено: 18:38 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/pvo-1994498078.html
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничье Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:01:00+03:00
2025-01-19T18:38:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничье Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", — говорится в посте.В воскресенье вечером ведомство заявило, что силы противовоздушной обороны также уничтожили над регионом две украинские ракеты.Рано утром 6 августа боевики ВСУ вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на этом участке потери украинских войск составили более 52 870 солдат.
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Оперштаб Курской области: ПВО сбила управляемую авиабомбу ВСУ в приграничье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничье Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", — говорится в посте.
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В воскресенье вечером ведомство заявило, что силы противовоздушной обороны также уничтожили над регионом две украинские ракеты.
Рано утром 6 августа боевики ВСУ вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на этом участке потери украинских войск составили более 52 870 солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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