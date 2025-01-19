https://ria.ru/20250119/pvo-1994498078.html

В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025

В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничье Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:01:00+03:00

2025-01-19T18:01:00+03:00

2025-01-19T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничье Курской области, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", — говорится в посте.В воскресенье вечером ведомство заявило, что силы противовоздушной обороны также уничтожили над регионом две украинские ракеты.Рано утром 6 августа боевики ВСУ вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. За январь российская армия освободила 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на этом участке потери украинских войск составили более 52 870 солдат.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность