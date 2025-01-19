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В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ - РИА Новости, 19.01.2025
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ
Еще одна ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:16:00+03:00
2025-01-19T17:16:00+03:00
2025-01-19T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Еще одна ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.Ранее сообщалось об уничтожении одной ракетой над территорией Курской области."Еще одна ракета ВСУ была сбита в Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО", - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ
Оперштаб Курской области: ПВО сбила над регионом вторую ракету ВСУ за день