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Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с жителями Украины - РИА Новости, 19.01.2025
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18:18 19.01.2025 (обновлено: 19:18 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/putin-1994499696.html
Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с жителями Украины
Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с жителями Украины - РИА Новости, 19.01.2025
Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с жителями Украины
Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале новые кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:18:00+03:00
2025-01-19T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале новые кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины в 2004 году.Как следует из видео, президента, в частности, спросили, планирует ли Россия создать или поддержать какую-либо политическую силу, целью которой было бы максимальное сближение двух братских народов. "Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей. Но инициировать и поддерживать из-за рубежа политические силы внутри Украины, особенно со стороны России, — очень опасное дело, контрпродуктивное, может привести к обратному результату. Этот процесс должен идти изнутри, должен родиться внутри украинского общества", — отметил Путин.Другой вопрос, который российский лидер прочел на украинском языке, касался цели его визита в Киев. "Она известна: это участие в 60-летии освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Думаю, это достаточно серьезный повод для того, чтобы президент России приехал в Киев и вместе с нашими друзьями отметил эту дату", — ответил он по-русски.Путина также спрашивали о взаимных поездках в Россию и на Украину.Кроме того, президент ответил на вопрос, правда ли, что один из дней рождения он отмечал вместе с Виктором Януковичем. "Действительно, я пригласил и президента, и председателя правительства Украины в гости — они у меня были, и Виктор Федорович был, мы отмечали мой день рождения, они мне подарки интересные привезли. Разумеется, использовали это и для того, чтобы поговорить о делах", — рассказал российский лидер.Прямая линия Путина с украинскими гражданами состоялась 26 октября 2004 года. Президент находился в доме на Банковой улице в центре Киева. Мероприятие проходило в преддверии 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков и за несколько дней до начала выборов президента республики. Победу в них тогда одержал Виктор Ющенко.
https://ria.ru/20250110/rozhdestvo-1993162169.html
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Прямая линия Владимира Путина с гражданами Украины в 2004 году
Прямая линия Владимира Путина с гражданами Украины в 2004 году
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Прямая линия президента России с гражданами Украины
Прямая линия президента России с гражданами Украины.
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украина, россия, киев, владимир путин, виктор ющенко, павел зарубин, виктор янукович, политика
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Павел Зарубин, Виктор Янукович, Политика
Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с жителями Украины

Опубликованы новые кадры прямой линии Путина с украинским народом в 2004 году

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале новые кадры трансляции прямой линии Владимира Путина с участием жителей Украины в 2004 году.
Как следует из видео, президента, в частности, спросили, планирует ли Россия создать или поддержать какую-либо политическую силу, целью которой было бы максимальное сближение двух братских народов.
"Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей. Но инициировать и поддерживать из-за рубежа политические силы внутри Украины, особенно со стороны России, — очень опасное дело, контрпродуктивное, может привести к обратному результату. Этот процесс должен идти изнутри, должен родиться внутри украинского общества", — отметил Путин.
Другой вопрос, который российский лидер прочел на украинском языке, касался цели его визита в Киев.
"Она известна: это участие в 60-летии освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Думаю, это достаточно серьезный повод для того, чтобы президент России приехал в Киев и вместе с нашими друзьями отметил эту дату", — ответил он по-русски.
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Путина также спрашивали о взаимных поездках в Россию и на Украину.
Кроме того, президент ответил на вопрос, правда ли, что один из дней рождения он отмечал вместе с Виктором Януковичем.
"Действительно, я пригласил и президента, и председателя правительства Украины в гости — они у меня были, и Виктор Федорович был, мы отмечали мой день рождения, они мне подарки интересные привезли. Разумеется, использовали это и для того, чтобы поговорить о делах", — рассказал российский лидер.
Прямая линия Путина с украинскими гражданами состоялась 26 октября 2004 года. Президент находился в доме на Банковой улице в центре Киева. Мероприятие проходило в преддверии 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков и за несколько дней до начала выборов президента республики. Победу в них тогда одержал Виктор Ющенко.
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