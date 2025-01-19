https://ria.ru/20250119/pushilin-1994513697.html

Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении

Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 19.01.2025

Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении

Украинские войска на великоновоселковском направлении в ДНР теперь находятся в "крайне затруднительном " положении, заявил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T20:22:00+03:00

2025-01-19T20:22:00+03:00

2025-01-19T20:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска на великоновоселковском направлении в ДНР теперь находятся в "крайне затруднительном " положении, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "Можно говорить что на великоновоселковском направлении противник находится теперь уж точно в крайне затруднительном положении. Горлышко для выхода сокращается, и сокращается ежедневно практически", - заявил Пушилин в опубликованном видеоообращении. Он отметил, что на красноармейском (украинское название Красноармейска - Покровск) направлении у ВСУ также продолжает ухудшаться обстановка. Глава ДНР рассказал об успехах подразделений РФ в районе города Димитрова (украинское название - Мирноград). Пушилин добавил, что продолжается освобождение Дзержинска (украинское название - Торецк), где противник "цепляется за каждый метр".

https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, вооруженные силы украины