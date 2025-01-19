https://ria.ru/20250119/pushilin-1994513697.html
Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении
Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 19.01.2025
Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении
Украинские войска на великоновоселковском направлении в ДНР теперь находятся в "крайне затруднительном " положении, заявил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:22:00+03:00
2025-01-19T20:22:00+03:00
2025-01-19T20:34:00+03:00
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красноармейск
покровск
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска на великоновоселковском направлении в ДНР теперь находятся в "крайне затруднительном " положении, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "Можно говорить что на великоновоселковском направлении противник находится теперь уж точно в крайне затруднительном положении. Горлышко для выхода сокращается, и сокращается ежедневно практически", - заявил Пушилин в опубликованном видеоообращении. Он отметил, что на красноармейском (украинское название Красноармейска - Покровск) направлении у ВСУ также продолжает ухудшаться обстановка. Глава ДНР рассказал об успехах подразделений РФ в районе города Димитрова (украинское название - Мирноград). Пушилин добавил, что продолжается освобождение Дзержинска (украинское название - Торецк), где противник "цепляется за каждый метр".
https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин заявил о трудном положении ВСУ на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВСУ пребывают в трудном положении под Покровском и Великой Новоселкой