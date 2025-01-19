https://ria.ru/20250119/proverka-1994500181.html

На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам

На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам - РИА Новости, 19.01.2025

На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам

Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T18:23:00+03:00

2025-01-19T18:23:00+03:00

2025-01-19T20:11:00+03:00

россия

краснодарский край

выселковский район

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ. "В правоохранительные органы Выселковского района поступило сообщение о том, что несовершеннолетний угрожал нападением на сверстников, обучающихся в одной из школ в станице Выселки. По… данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики. Ранее Telegram-канала Baza сообщал о том, что школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Позже в оперштабе со ссылкой на минобразования края добавили, что учителем школы №2 в Выселках была получена аудиозапись, на которой "школьник угрожал нападением на сверстников". Директор незамедлительно обратилась в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники ФСБ и представители полиции.

https://ria.ru/20250116/barnaul-1993975249.html

https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html

россия

краснодарский край

выселковский район

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россия, краснодарский край, выселковский район, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)