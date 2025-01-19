На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам
СК проверяет сообщение об угрозах школьника в кубанской станице Выселки
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ.
"В правоохранительные органы Выселковского района поступило сообщение о том, что несовершеннолетний угрожал нападением на сверстников, обучающихся в одной из школ в станице Выселки. По… данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.
Ранее Telegram-канала Baza сообщал о том, что школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Позже в оперштабе со ссылкой на минобразования края добавили, что учителем школы №2 в Выселках была получена аудиозапись, на которой "школьник угрожал нападением на сверстников". Директор незамедлительно обратилась в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники ФСБ и представители полиции.
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