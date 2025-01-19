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На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам - РИА Новости, 19.01.2025
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18:23 19.01.2025 (обновлено: 20:11 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/proverka-1994500181.html
На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам
На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам - РИА Новости, 19.01.2025
На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам
Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:23:00+03:00
2025-01-19T20:11:00+03:00
россия
краснодарский край
выселковский район
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ. "В правоохранительные органы Выселковского района поступило сообщение о том, что несовершеннолетний угрожал нападением на сверстников, обучающихся в одной из школ в станице Выселки. По… данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики. Ранее Telegram-канала Baza сообщал о том, что школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Позже в оперштабе со ссылкой на минобразования края добавили, что учителем школы №2 в Выселках была получена аудиозапись, на которой "школьник угрожал нападением на сверстников". Директор незамедлительно обратилась в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники ФСБ и представители полиции.
https://ria.ru/20250116/barnaul-1993975249.html
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россия
краснодарский край
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россия, краснодарский край, выселковский район, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Краснодарский край, Выселковский район, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани проверят сообщение об угрозах школьника сверстникам

СК проверяет сообщение об угрозах школьника в кубанской станице Выселки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 19 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о подростке, угрожавшем нападением на школьников в кубанской станице Выселки, информирует краевое управление СК РФ.
"В правоохранительные органы Выселковского района поступило сообщение о том, что несовершеннолетний угрожал нападением на сверстников, обучающихся в одной из школ в станице Выселки. По… данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Краснодарского края также организовала проверку по факту публикации сведений об угрозах учащимся в школе № 2 в станице Выселки. Надзорное ведомство даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики.
Ранее Telegram-канала Baza сообщал о том, что школьник, предположительно, угрожал убить 11 учеников, с которыми он конфликтует, а затем якобы взорвать школу. Позже в оперштабе со ссылкой на минобразования края добавили, что учителем школы №2 в Выселках была получена аудиозапись, на которой "школьник угрожал нападением на сверстников". Директор незамедлительно обратилась в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники ФСБ и представители полиции.
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